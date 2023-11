Πόλεμος στη Γάζα: Άνοιξε ξανά ανθρωπιστικός διάδρομος για τους αμάχους στο βορρά

Νέα προθεσμία για ασφαλή μετακίνηση των αμάχων από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας προς τα νότια έδωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός από τις 10:00 το πρωί ως τις 4:00 το απόγευμα.

«Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, οι IDF επιτρέπουν για άλλη μια φορά τη μετακίνηση μέσω του Salah al-Din μεταξύ 10:00 και 16:00 η ώρα», ανακοίνωσε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο Αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee.

Και πρόσθεσε: «Μην ακούτε τι λένε ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς από τα ξενοδοχεία τους στο εξωτερικό ή από τα υπόγεια μέρη που κρύβονται με τις οικογένειές τους. Για την ασφάλειά σας, μετακινηθείτε νότια του Γουάντι.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επανειλημμένα καλέσει τους πολίτες να μετακινηθούν νότια του Γουάντι Γάζα– ενός υδάτινου δρόμου που διχοτομεί το κέντρο του θύλακα – καθώς εντείνουν την επίθεσή τους κατά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και τη βόρεια Γάζα.

Μόνο χθες, σύμφωνα με τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων του Ισραήλ στα Εδάφη (COGAT), 80.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τον βορρά για να αποφύγουν τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή», ξεκαθάρισε εκπρόσωπος των δυνάμεων του Ισραήλ και δήλωσε ότι επισκέφτηκε τη Γάζα με στρατιωτική αυτοκινητοπομπή και ότι ο διάδρομος εκκένωσης «λειτουργεί».

🚨For the 5th consecutive day, the @IDF opened an evacuation corridor to allow Gazans to move south for their safety. pic.twitter.com/hQdfZr5QSj

— COGAT (@cogatonline) November 9, 2023