ΗΠΑ: Ηττα του Μπάιντεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις έναν χρόνο πριν τις εκλογές

Ακριβώς έναν χρόνο προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του 2024, δημοσκοπήσεις θέλουν τον Τζο Μπάιντεν να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, σε απόσταση πίσω από τον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, και ν’ αδυνατεί να πιάσει τον παλμό της βαθιά απαισιόδοξης αμερικανικής κοινής γνώμης (στις φωτογραφίες από το Reuters, επάνω, Μπάιντεν, αριστερά, και Τραμπ).

Ερευνα που δημοσίευσε χθες Κυριακή η εφημερίδα New York Times φέρει τον αμερικανό πρόεδρο να οδεύει σε ήττα από τον Ντόναλντ Τραμπ, το φαβορί της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων, σε πέντε πολιτείες-κλειδιά από τις συνολικά έξι — και, χειρότερα, να χάνει απήχηση στους νέους και στις μειονότητες.

Το 2020, ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε και στις έξι λεγόμενες swing states, τις πολιτείες που χαρακτηρίζονται αμφιταλαντευόμενες, ψηφίζουν τον υποψήφιο πότε της μιας και πότε της άλλης παράταξης.

Ομως σήμερα, τουλάχιστον κατ’ αυτή την έρευνα, ο 77χρονος ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ξεπερνά σε προθέσεις ψήφου τον 80χρονο δημοκρατικό αντίπαλό του στη Νεβάδα, στην Τζόρτζια, στην Αριζόνα, στο Μίσιγκαν και στην Πενσιλβάνια. Από τις έξι, δεν απομένει στον Τζο Μπάιντεν παρά το Ουισκόνσιν.

«Τι πρέπει να συγκρατήσουμε; Σ’ έναν χρόνο, ο αμερικανικός λαός θ’ απολύσει τον ‘Τζο Μπάιντεν τον Αγύρτη’ και θα προσλάβει τον Ντόναλντ Τραμπ για να ξαναδώσει στην Αμερική το μεγαλείο της», σχολίασε η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου σε δελτίο Τύπου με τόνο θριαμβευτικό.

Αλλη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του CBS, θέλει τον Ντόναλντ Τραμπ να προηγείται ως προς τις προθέσεις ψήφου γενικά, να συγκεντρώνει 51%, έναντι 48% του Τζο Μπάιντεν.

«Θα κερδίσουμε το 2024 βάζοντας το κεφάλι κάτω και δουλεύοντας, όχι ανησυχώντας για μια σφυγμομέτρηση», σχολίασε ο Κέβιν Μουνιός, εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, υποβαθμίζοντας τη σημασία δημοσκοπήσεων που διενεργούνται έναν χρόνο προτού διεξαχθούν οι εκλογές.

Επικαλέστηκε το παράδειγμα του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, που οι δημοσκοπήσεις έφεραν να οδεύει σε οδυνηρή ήττα αλλά επανεξελέγη με άνεση έναν χρόνο αργότερα.

Ωστόσο, για τον διαμορφωτή στρατηγικής των Δημοκρατικών Ντέιβιντ Αξελροντ, ο οποίος είχε διευθύνει τη νικηφόρα εκστρατεία του 2012, η παράταξη αισθάνεται σήμερα «εύλογη ανησυχία».

Εξήγησε μέσω X: αν ο Τζο Μπάιντεν «συνεχίσει την εκστρατεία του, θα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτό που χρειάζεται να αποφασίσει (όμως) είναι αν και κατά πόσον είναι σοφό αυτό. Αν και κατά πόσον είναι προς το δικό του συμφέρον ή το προς το συμφέρον της χώρας».

Only @JoeBiden can make this decision. If he continues to run, he will be the nominee of the Democratic Party. What he needs to decide is whether that is wise; whether it’s in HIS best interest or the country’s?

— David Axelrod (@davidaxelrod) November 5, 2023