Amazon: Δύο χρόνια άντεξαν τα καταστήματα Amazon Style

Μια περαιτέρω υποχώρηση από το λιανικό εμπόριο με την παρουσία του σε φυσικά καταστήματα κρύβεται πίσω από την ανακοίνωση της Amazon για το κλείσιμο δύο καταστημάτων μόδας, Amazon Style. Κι αυτό γιατί ως ένας από τους μεγαλύτερους retailers στον κόσμο, αποφάσισε να επικεντρωθεί σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά: να πουλά τα πάντα μέσω ίντερνετ.

Και τα δύο καταστήματα θα κλείσουν έως τις 9 Νοεμβρίου και η Amazon προσπαθεί να βρει πού και πώς θα μπορούσε να διοχετεύσει το προσωπικό τους σε άλλες δραστηριότητές της.

Μετά το οριστικό κλείσιμο των 68 Amazon Book Stores της τον Μάρτιο του 2022, ο κορυφαίος retailer εφάρμοσε την ίδια πολιτική και με τα φυσικά καταστήματα μόδας που είχε εγκαινιάσει μόλις πριν από δύο χρόνια.

«Μετά από προσεκτική εξέταση, αποφασίσαμε να κλείσουμε τα δύο μας καταστήματα λιανικής πώλησης Amazon Style και να επικεντρωθούμε στην εμπειρία αγορών μόδας στο διαδίκτυο, όπου προσφέρουμε νέα, συναρπαστική επιλογή σε εξαιρετική αξία και εισάγουμε καινοτόμα τεχνολογία για να καλύψει τις ανάγκες κάθε πελάτη », δήλωσε μέσω email η εκπρόσωπος της Amazon, Kristen Kish. «Το φυσικό λιανικό εμπόριο παραμένει σημαντικό μέρος της επιχείρησής μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας εστιάζοντας στα παντοπωλεία, δηλαδή τα σήματά μας Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go και συνεργασίες τρίτων».

Ένα concept που μπερδεύει

Τα δύο σημεία Amazon Style περιλάμβαναν τεχνολογία που παρείχε στους πελάτες προτάσεις αγορών με βάση τις προτιμήσεις τους, οι οποίες φιλοδοξούσαν να διαφοροποιήσουν το concept από πολλούς παραδοσιακούς λιανοπωλητές ενδυμάτων. Αλλά καθώς άνοιξαν, ορισμένοι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η λειτουργία ενός εξειδικευμένου καταστήματος ένδυσης είναι ακόμη πιο περίπλοκη από άλλα τμήματα. Οι κριτικοί βρήκαν το Amazon Style μπερδεμένο ή κατά τα άλλα, ένα μη ιδανικό κατάστημα για αγορές ρούχων. Τότε, γιατί να μείνει ανοιχτό;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GlobalData, Neil Saunders, σε σχόλια μέσω email χαρακτήρισε την τεχνολογία «μια υπερβολικά σχεδιασμένη λύση για την αναζήτηση ενός προβλήματος», προσθέτοντας ότι τα καταστήματα υπέφεραν επειδή δεν είχαν άποψη – κάτι που παραδοσιακά ήταν απαραίτητο για την προσέλκυση πιστών πελατών – παρά το γεγονός ότι είχαν καλοσχεδιασμένους εσωτερικούς χώρους και προβολή σε επώνυμα και εδραιωμένα brands.

Με μόλις δύο καταστήματα στο χαρτοφυλακιό του, το κλείσιμο των Amazon Style δεν είναι σημαντικό, σύμφωνα με τον Saunders. «Ωστόσο, υπάρχει ένας συμβολισμός πίσω από την κίνηση αυτή, καθώς αντιπροσωπεύει άλλη μια υποχώρηση από το φυσικό λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων μετά το περσινό κλείσιμο των καταστημάτων Amazon Books και Amazon 4-Star», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η κίνηση είναι λογική, επειδή η διαδικτυακή μόδα «είναι κερδοφόρα, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης φυσικών σημείων πώλησης».

Στο email της την Πέμπτη, η Amazon σημείωσε ότι συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα μόδας και ομορφιάς της, παρουσιάζοντας πρόσφατα την Coach and D’Amelio Footwear συλλογή της, καθώς και μια διευρυμένη συνεργασία με τη Victoria’s Secret. Η εταιρεία είπε ότι δεν θα σταματήσει να επενδύει στο τεχνολογικό κομμάτι, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών υπηρεσιών δοκιμής και των προτάσεων προσαρμογής. Η υπηρεσία Amazon Try Before You Buy επιτρέπει μάλιστα στους πελάτες για επτά ημέρες να δοκιμάσουν αντικείμενα στο σπίτι και να πληρώσουν μόνο για ό,τι κρατήσουν.

Η απελευθέρωση πόρων από επιχειρήσεις με λιγότερες δυνατότητες -όπως τα Book Stores και τα Amazon Style- θα επιτρέψει στην Amazon να συνεχίσει να επενδύει και να επεκτείνεται καθώς προσπαθεί να κερδίσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις ειδών παντοπωλείου.

Πηγή: ΟΤ