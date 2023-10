Ισραήλ: «Αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον ενώ καίγονταν ζωντανοί» – Συγκλονίζει ιατροδικαστής για τα θύματα

Τον φρικτό θάνατο Ισραηλινών σε επιθέσεις της Χαμάς περιγράφει ένας ιατροδικαστής, ξεσπώντας σε κλάματα για τις «κτηνωδίες» της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, ένας ιατροδικαστής που εξέτασε σορούς θυμάτων, ξεσπά σε κλάματα περιγράφοντας πώς άνθρωποι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον την ώρα που καίγονταν ζωντανοί.

«Βλέπουμε εδώ, σε μία από τις αυτοψίες, ένα παράδειγμα των θηριωδιών που εξελίσσονται.

Είναι το καμένο σώμα ενός ενήλικα, ο οποίος ξέρουμε ότι κάηκε ζωντανός, καθώς βρέθηκαν ίχνη αιθάλης στην τραχεία του. Δεν μπορούσαν να τον πυροβολήσουν επειδή ήταν μέσα σε καταφύγιο, έτσι έκαψαν το σπίτι και όποιος βρισκόταν μέσα, κάηκε ζωντανός.

Είμαι 31 χρόνια ιατροδικαστής και έχω συνηθίσει να βλέπω νεκρούς όμως δεν είδα ποτέ ανθρώπους να γίνονται ένα, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον ενώ καίγονταν ζωντανοί» λέει και ξεσπά σε δάκρυα.

Viewer discretion advised.

We interviewed the experts who conducted autopsies on the bodies of Hamas massacre victims.

“I’ve never seen people that are conjoined together while they are burned trying to hug each other.” pic.twitter.com/dcQ6egj4B4

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 15, 2023