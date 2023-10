Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: «Η σκιά του θανάτου πλανάται πάνω από τη Γάζα» λέει ο ΟΗΕ

«Η σκιά του θανάτου» πλανάται πάνω από τη Γάζα, σχολίασε στα social media ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών.

«Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τρόφιμα και χωρίς φάρμακα, θα πεθάνουν χιλιάδες. Απλά και ξεκάθαρα» πρόσθεσε ο ίδιος.

With no water, no power, no food and no medicine, thousands will die.

The specter of death is hanging over #Gaza .

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, επισημαίνει ότι οι εντολές εκκένωσης νοσοκομείων αποτελούν «καταδίκη σε θάνατο» για όσους λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Γάζα «τρομερή», σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε:

«Οι επιθέσεις στις μονάδες περίθαλψης προκαλούν επιπλέον θανάτους και τραυματισμούς.

Οπως αναφέρει, ο ΠΟΥ καλεί το Ισραήλ να προστατεύσει τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τους ασθενείς και τους πολίτες και να ανακαλέσει αμέσως τις εντολές εκκένωσης των νοσοκομείων.

The health situation in north Gaza is dire:

1) attacks on health care are causing additional deaths and injuries

2) evacuation orders by Israel to hospitals are practically impossible to implement and are a death sentence for the sick and injured. Health workers are staying by… pic.twitter.com/7fiUXXhxxY

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 15, 2023