Ισραήλ: Η Πολεμική Αεροπορία σκότωσε Λοχαγό των επίλεκτων δυνάμεων «Nukhba» της Χαμάς

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ (IAF) ανακοίνωσε στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ ότι οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις, σε συνεργασία με τη Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) που παρείχε σημαντικές πληροφορίες, κατάφεραν να σκοτώσουν τον Αλί Καντί, ένα Λοχαγό μονάδας ειδικών δυνάμεων της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για Λοχαγό της επίλεκτης δύναμης «Nukhba» της Χαμάς, τα στελέχη της οποίας θεωρούνται τα πιο ικανά και τα πιο εκπαιδευμένα, ενώ μάλιστα επιλέγονται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της οργάνωσης και αναλαμβάνουν αποστολές όπως ενέδρες και επιδρομές εντός της ισραηλινής επικράτειας χρησιμοποιώντας τα περίφημα υπόγεια τούνελ.

Based on precise IDF and ISA intelligence, IAF aircraft killed Ali Qadi, a company commander of the Hamas «Nukhba» commando force, who led the terror attack in Israeli communities near the Gaza Strip last weekend.

