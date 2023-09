Η Βίρτους Μπολόνια θα έχει διαφορετικές εμφανίσεις σε Euroleague και Ιταλία (pics)

Όλοι γνωρίζουμε για το γούστο των Ιταλών στον ρουχισμό αλλά και στην μόδα γενικότερα με την Βίρτους Μπολόνια να το αποδεικνύει εμπράκτως.

Η ομάδα του νεοφερμένου Λούκα Μπάνκι παρουσίασε τις φανέλες για τη νέα σεζόν οπού ξεχωρίζουν ανάλογα τη διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, το άσπρο και το μαύρο κυριαρχούν με τις ρίγες όμως να έχουν διαφορές για Euroleague και Ιταλία.

Στην κορυφαία μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση θα φορά τη φανέλα με τις λεπτές ρίγες, ενώ στο πρωτάθλημα με τις πιο χοντρές.

Δείτε τις εμφανίσεις:

🤍 Our new jersey for @EuroLeague 🖤#AmarsiAncora pic.twitter.com/9kbTpjuL81

— Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) September 19, 2023