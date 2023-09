Νοκ άουτ ο Καρβαχάλ

Ακόμη ένα πρόβλημα που καλείται να λύσει ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο τραυματισμός του Ντάνι Καρβαχάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα τους Κουρτουά και Μιλιτάο, αλλά και τον Βινίσιους που για ακόμη ένα μήνα θα απουσιάζει και πλέον ο μυϊκός τραυματισμός του Καρβαχάλ, τον εντάσσει στο απουσιολόγιο εν όψει της πρεμιέρας του Champions League και και του τοπικού ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Ο προπονητής της «βασίλισσας» ανέφερε στη συνέντευξη τύπου εν όψει του αγώνα με την Ουνιόν Βερολίνου πως θέση στη βασική ενδεκάδα θα πάρουν τόσο ο Λούκα Βάσκες, όσο και ο Μόντριτς, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει στο βασικό σχήμα στα τελευταία παιχνίδια.

Ακόμη είπε πως από την ερχόμενη Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης θα συμμετάσχει και ο Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος τραυματίστηκε λίγο μετά τη μεταγραφή του στη Ρεάλ.

Quick recap of Carlo Ancelotti’s pre-Union Berlin press conference:

– Carvajal OUT for tomorrow, still not ruled out for Atletico (not a serious injury).

– Modrić and Lucas Vazquez will START.

– Arda Güler’s recovery is great, will be back in collective training on MONDAY. pic.twitter.com/14Vfy0gMGZ

