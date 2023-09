Ισχυρός σεισμός στην Ιταλία

Ισχυρός σεισμός εντάσεως 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 6:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου, στη βόρεια Ιταλία σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών μελετών (USGS). Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, σε πολλές περιοχές της Ιταλίας.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο υπολογίζει τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπολόνια και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Σύμφωνα με το ιταλικό ινστιτούτο Inva, o εγκέλαδος «χτύπησε» στις 05:10 τα χαράματα τοπική ώρα με επίκεντρο περίπου 3 χιλιόμετρα από το Μαράντι της Φλωρεντίας και είχε εστιακό βάθος 8,4 χλμ.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

🔎 Deadliest #earthquakes that occurred in recent years within 300km of #Imola (#Italy): 06/05/1976 a M6.1 led to 965 casualties, 06/04/2009 a M6.3 led to 309 casualties, and on 24/08/2016 a M6.2 led to 299 casualties. pic.twitter.com/lK8ApoVRqy

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2023