Τουλάχιστον τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη Ιλιούσιν Il-76 υπέστησαν ζημιές σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου στην πόλη Πσκοφ της βορειοδυτικής Ρωσίας, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Εσθονία και τη Λετονία, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Βετζέρνικοφ ανέφερε λίγη ώρα νωρίτερα μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να αποκρούσει επίθεση UAVs.



Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από ρωσικά ΜΜΕ εικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται από το αεροδρόμιο, ενώ κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για εκρήξεις και πυρά.

💥 Russia: Military airfield in Pskov, *north* of Belarus, over 400 miles away from Ukraine under attack right now. pic.twitter.com/KTPIF1xNLi

Ακόμη, το TASS μεταδίδει επικαλούμενο πηγές του στη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας πως έκλεισε ο εναέριος χώρος γύρω από το αεροδρόμιο Βνούκοβα, ένα από τα κυριότερα της Μόσχας.

The distance from Pskov to the border with Ukraine is 800 kilometers.

The distance from Pskov to the border with Latvia is about 65 kilometers, and to the border with Estonia – about 50 kilometers. Latvia and Estonia are members of NATO.

You get the idea now… pic.twitter.com/tkt5j3PzBb

