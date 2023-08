Στην Αφρική φέρεται να τραβήχτηκαν οι τελευταίες φωτογραφίες του Γεβγκένι Πριγκόζιν πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο επικεφαλής της Wagner έβγαλε selfies με κατοίκους του Bangui, μία από τις περιοχές της Αφρικής στην οποία έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα της παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, ο Πριγκόζιν φορούσε πολιτικά, και φωτογραφήθηκε με τους ντόπιους, οι οποίοι μοιάζουν ενθουσιασμένοι που τον είχαν συναντήσει.

The last photos of Prigozhin in Africa. After these pictures, Prigogine went to Moscow. pic.twitter.com/a6Z788hZs6

Στη συνέχεια πήγε στο Μάλι, φόρεσε και πάλι τα στρατιωτικά και κρατώντας στα χέρια του ένα όπλο μίλησε για τις προσπάθειες της Wagner να «κάνει ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο πιο ευτυχισμένη». «Δουλεύουμε με τη θερμοκρασία πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου, όπως ακριβώς μας αρέσει. Η Wagner επεκτείνει το μεγαλείο της Ρωσίας σε όλες τις ηπείρους και κάνει την Αφρική πιο ελεύθερη».

⚡️#BREAKING Yevgeny Prigozhin appeared in a video for the first time in a while, this time from Africa and invites people to join the ranks of Wagner PMC. pic.twitter.com/gSb8YaqMp9

— War Monitor (@WarMonitors) August 21, 2023