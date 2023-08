Πληροφορίες που δημοσιοποίησαν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο κοντά στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας (οι φωτογραφίες, επάνω και κάτω, από το Twitter καθώς και οι αναρτήσεις μεταδίδονται με κάθε επιφύλαξη καθώς είναι αδύνατο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους).

Εσβησαν τα φώτα

Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν μέσω Telegram πως ακούστηκαν τρεις εκρήξεις κοντά στη γέφυρα. Ρωσικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα, ενώ τα φώτα στη γέφυρα έσβησαν και έκλεισε για την κίνηση των αυτοκινήτων.

Στην ίδια πλατφόρμα κυκλοφορεί η πληροφορία πως οι ρωσικές αρχές έδωσαν οδηγία σε όλα τα πλοία στο στενό του Κερτς να επαγρυπνούν για το ενδεχόμενο επιθέσεων με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας.

Στέλεχος των εγκατεστημένων από τη Μόσχα αρχών της Κριμαίας έκανε λόγο μέσω Telegram για «ενεργή απειλή». Δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες ακόμη, επίσημα τουλάχιστον.

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Ωστόσο χρήστες του Telegram, τόσο Ρώσοι όσο και Ουκρανοί, καθώς και πηγές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο, έκαναν λόγο για πλήγμα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο 32 ναυτικά μίλια από το στενό του Κερτς.

Σύμφωνα με τη μια από τις πηγές αυτές, μέλος του πληρώματος ανέφερε πως το μηχανοστάσιο πλημμύρισε μετά το πλήγμα και το σκάφος ακινητοποιήθηκε, πάντως δεν έκανε λόγο για τραυματισμούς.

Κατά ορισμένες πηγές, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε καύσιμα στη Συρία.

Πριν λίγο μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο Tass ότι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη γέφυρα της Κριμαίας έχει αποκατασταθεί.

«Δεν έχουν σχέση με τη γέφυρα»

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του επικεφαλής της Κριμαίας, Ολεγκ Κριούτσκοφ, ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram ότι οι δυνατοί ήχοι που άκουσαν οι κάτοικοι του Κερτς δεν είχαν καμία σχέση με τη γέφυρα. Σημείωσε ότι «ανακοινώθηκε απειλή επίθεσης, στη συνέχεια ακυρώθηκε και η κυκλοφορία θα άρχιζε ξανά».

🚨🚨🚨 Only Tug (Fire Boats) are by the Kerch bridge. It is likely the bridge and Sig tanker were hit. All ship traffic has stopped. Slava 🇺🇦 pic.twitter.com/9qgXcU8oYj — Milton Waddams 🇺🇸🇺🇦 (@DavidHe11850452) August 5, 2023

Το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Διάσωσης του Νοβοροσίσκ ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο στενό του Κερτς, το μηχανοστάσιο ενός δεξαμενόπλοιου υπέστη ζημιές, το πλήρωμά του δεν τραυματίστηκε και είναι ασφαλές. Στο σημείο έφτασαν δύο ρυμουλκά.

Αν και το Κίεβο σπάνια αναλαμβάνει άμεσα ή επίσημα την ευθύνη, έχει εξαπολύσει σειρά επιθέσεων το τελευταίο διάστημα εναντίον ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, όπως και τουλάχιστον δύο μείζονες επιθέσεις εναντίον της γέφυρας της Κριμαίας, με UAVs και USVs.