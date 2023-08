Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών άφησε ο γνωστός ηθοποιός, Μαρκ Γκίλπιν, σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα και στους θαυμαστές του.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η μικρότερη αδερφή του, επίσης ηθοποιός, Πέρι Γκίλπιν.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Γκίλπιν απεβίωσε στο Ντάλας του Τέξας, μετά από μάχη με το γλοιοβλάστωμα, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και επιθετικό όγκο στον εγκέφαλο.

Τον περασμένο Μάιο έγινε έρανος για να συγκεντρωθούν χρήματα και να βοηθηθεί ο Γκίλπιν, η σύζυγός του και τα οι δύο γιοι τους, καθώς «αντιμετώπιζαν το αδιανόητο».

Marc Gilpin, Young Actor on ‘Jaws 2,’ Dies at 56 https://t.co/OxQnB34lt9 — The Hollywood Reporter (@THR) August 2, 2023

Ένα παιδί θαύμα στον χώρο του κινηματογράφου

Ο Μαρκ Γκίλπιν ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο της υποκριτικής από πολύ μικρός και σύντομα θεωρήθηκε από την βιομηχανία του κινηματογράφου… παιδί θαύμα. Γνωστός σε όλον τον κόσμο έγινε το 1978, όπου υποδύθηκε στα «Σαγόνια του Καρχαρία» («Jaws ​​2») τον Σον Μπρόντι, τον μικρότερο αδερφό του Κρις Ρεμπέλο.

Με την ερμηνεία του καθήλωσε κοινό και κριτικούς και ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα τόσο στην μικρή όσο και την μεγάλη οθόνη. Μεταξύ άλλων, έπαιξε στα «CHiPs» του NBC και στο «Fantasy Island» του ABC.

Επίσης, το κοινό τον απόλαυσε στις ταινίες «Right to Kill», «The Legend of the Lone Ranger» και «Earthbound».

Το 1985 πρωταγωνίστησε στην τηλεταινία «Surviving» και το 1989 είπε «αντίο» με την κωμωδία «She’s Out of Control».

Στη συνέχεια, εγκατέλειψε τον κόσμο της υποκριτικής και έγινε μηχανικός λογισμικού. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εργάστηκε για μια start-up εταιρεία και απέκτησε αρκετές πατέντες λογισμικού.