Οργή και θλίψη για την τεράστια καταστροφή στο νησί της Ρόδου. «Ρόδος ώρα μηδέν» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων που ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς από αρκετές περιοχές του νησιού.

Οι πολίτες υπογραμμίζουν ότι η φωτιά που συνεχίζει να καίει το δάσος του νησιού τις τελευταίες πέντε ημέρες αποτυπώνει την απουσία οργάνωσης και πρόληψης του κρατικού μηχανισμού για να αποτραπεί μια τέτοια καταστροφή.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν με καυστικό τρόπο, τα χειρότερα που όλοι οι αρμόδιοι ελπίζουν να αποφευχθούν είναι να καεί και η θάλασσα.

The people are fleeing wildfires in Greece right to the oceans’s edge. The is a calamity. Everything must be done. #Rhodes #ClimateCatastrophe https://t.co/4AhbZi0Klz

We got transferred to a hotel in Rhodos (we were in Lardos) with no information whatsoever. Ended up in an improvised camp. We have zero information from the tourist agency! Zero ! #Rhodes #Greecewildfires #Schauinsland #Ελλάδα #ροδος pic.twitter.com/ZyYK8XQm3P

— Catalina Polini (@punky_cp) July 22, 2023