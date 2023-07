Δραματική είναι η κατάσταση στη Ρόδο με τη φωτιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη και ειδικά στο χωριό Λάερμα τα πράγματα είναι τραγική με σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ η υπάρχουν αναφορές πως έχει καεί και η εκκλησία του χωριού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου κ. Αναστάσιου Πατούνα έχει ήδη ξεκινήσει να καίει τα πρώτα σπίτια. Με δηλώσεις του ο πρόεδρος είπε ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν φύγει από το χωριό και βρίσκονται σε ασφαλή σημεία στα γύρω χωριά.

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο χωριό περιέγραψε μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο εθελοντής, Μιχάλης Πλίγκος «η κατάσταση είναι τραγική έχουν παραδοθεί στο έλεος του Θεού έχει καεί η εκκλησία», είπε αρχικά.

Ακόμα συμπλήρωσε, «έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι, αλλά κάποιοι δίνουν μάχη για να προστατέψουν τις περιουσίες τους».

«Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα γιατί είμαστε εθελοντές. Δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Το μέγεθος της φωτιάς είναι τεράστιο», κατέληξε.

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο χωριό Λάερμα αποτυπώνεται και από τα βίντεο που ανέβασαν χρήστες στα social media και δείχνουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών και εθελοντών να σώσουν περιουσίες στη μάχη με την πύρινη «λαίλαπα».

HAPPENING NOW

Houses are being burned by the wildfires 🔥 in LAERMA Rhodos.

The island hasn’t yet been announced under emergency 🚨 only parts. @PrimeministerGR resign! And take responsibility for the thousands of tourists & locals that are affected! @NOS @DeutscheWelle pic.twitter.com/xA6H7u3H99

— Theodore Klouvas (@TheodoreKlouvas) July 22, 2023