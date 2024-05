Τι σημαίνει το «non binary» που είναι το Nemo

To Nemo Mettler κατέκτησε την πρώτη θέση στην φετινή Eurovision με το τραγούδι «The Code» και είναι είναι το πρώτο non binary άτομο που αναδείχθηκε στην κορυφή του διαγωνισμού.

Το Nemo προσδιορίζεται ως non binary/μη δυαδικό άτομο και αυτό του το δικαίωμα να συστήνεται και να ορίζεται όπως εκείνο θέλει, αποφάσισε να παρουσιάσει και στη σκηνή του διαγωνισμού, με το κομμάτι του.

Το τραγούδι του, με τίτλο «The Code», κατάφερε να αγγίξει τον κόσμο, καθώς μιλάει για τη σεξουαλικότητά του Nemo και το ταξίδι του προς την αποδοχή της ταυτότητάς του

«Είμαι το πρώτο non binary άτομο που κερδίζει τον Διαγωνισμό της Eurovision. Αισθάνομαι πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να είναι οι εαυτοί τους. Και είναι αυτονόητο. Πρέπει να υπάρχει αγάπη, αποδοχή και ενσυναίσθηση. Εγώ ήμουν τυχερό, γιατί είχα δίπλα μου ανθρώπους που με στήριξαν, όταν έκανα το come out. Πέρασα, απόψε, στα κρυφά, τη σημαία των non binary γιατί η Eurovision μου είπε όχι. Ίσως θα πρέπει να επιδιορθωθούν λίγο και οι απόψεις της EBU όπως επιδιορθώθηκε το βραβείο που έσπασα. Η Eurovision οφείλει να είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να είμαστε και να νιώθουμε οι εαυτοί μας», είπε.

«Το «The Code» αφορά το ταξίδι που ξεκίνησα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Το να βρω τον εαυτό μου ήταν μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδικασία για μένα. Αλλά τίποτα δεν με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα από την ελευθερία που απέκτησα συνειδητοποιώντας ότι είμαι μη δυαδικό άτομο», σχολίασε το Nemo.

Τι είναι το non binary

Το non binary είναι ένας όρος ομπρέλα και χρησιμοποιείται για όσα άτομα έχουν μία ταυτότητα φύλου που δεν είναι αποκλειστικά αρσενική ή θηλυκή.

Στον πυρήνα του, το να είσαι nonbinary σημαίνει απλώς ότι υπάρχεις ανάμεσα, πέρα και έξω από τα δύο φύλα, ανάλογα με το τι αισθάνεσαι σωστό για σένα.

Το να είσαι non-binary έχει να κάνει με την ταυτότητα του φύλου σου. Γενικά, μπορεί είτε να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ως άντρα ή γυναίκα είτε να μην μπορείς να χωρέσεις σε αυτό το δυαδικό σχήμα γιατί δεν αισθάνεσαι ούτε άντρας ούτε γυναίκα ή και άντρας και γυναίκα.

Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις, μάλλον θα νιώθεις πιο άνετα με μία non-binary ταυτότητα φύλου.