«Δίκασε» η Gen Z: «Μόνο οι γέροι φοράνε κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο»

Πρώτος στόχος ήταν τα στενά τζιν, μετά οι φράντζες και τώρα η Gen Z αποφάσισε να τα βάλει με το πως πρέπει να φοράμε τις κάλτσες.

Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο στο TikTok, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να καταλάβετε την ηλικία κάποιου από το τι κάλτσες φοράει στο… γυμναστήριο.

Το βίντεο, που έγινε viral, ισχυρίζεται ότι οι millennials φοράνε κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο ενώ η πιο νέοι, η Gen Z, φοράει αθλητικές κάλτσες.

Ωστόσο υπήρχαν κι εκείνοι που διαφώνησαν πλήρως με όσα ισχυρίζεται το βίντεο. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Gen Z είναι ότι σταμάτησαν να αποδέχονται τις κάλτσες αστραγάλου» γράφει ένας χρήστης. «H Gen Z δεν θα με κάνει ποτέ να φοβάμαι να κάνω φράντζα ή να φορέσω κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο» έγραψε μια άλλη κοπέλα.

Gen Z will never scare me out of wearing a side part or ankle socks! Go to hellllllll lol — ravii dangerous 🦄💖 (@itsraviij) May 3, 2024

the biggest problem with Gen Z is that they made ankle socks unacceptable — Tim Hogan (@timjhogan) May 9, 2024

Κάποιοι άλλοι, πάντως λένε ότι η Gen Z ίσως έχει δίκιο…

«Νομίζω ότι ένα πράγμα που είμαι διατεθειμένος να πάρω από τη Gen Z είναι να σταματήσω να φοράω κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο και να φοράω πλέον αθλητικές» γράφει ένας χρήστης.

I think one thing I am willing to take from Gen Z is to ditch ankle socks and wear half crew socks instead. — Marco (@SumtingN) May 11, 2024

Ένα άλλο άτομο είπε ότι πάντα πίστευαν ότι οι κάλτσες στον αστράγαλο ήταν άσχημες: «Πάντα είχα πρόβλημα να τις κάνω να μην γλιστράνε».