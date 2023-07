Πρώτο θέμα σε βρετανικά ΜΜΕ όπως το BBC και το Sky News έχει γίνει η φωτιά στη Ρόδο που καίει από την Τρίτη (18/7) και σήμερα, Σάββατο οι φλόγες έφτασαν μέχρι την τουριστική ζώνη στα νότια του νησιού.

Τουλάχιστον 12 ξενοδοχεία εκκενώθηκαν και έχουν υποστεί ζημιές στις περιοχές της Λάρδου και στο Κιοτάρι όπως ανέφερε μιλώντας στο MEGA, o αντιπρόεδρος ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου.

Περισσότεροι από 10.000 τουρίστες πολλοί εκ των οποίων Βρετανοί και γι’ αυτόν τον λόγο η είδηση φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των μέσων του Ηνωμένου Βασιλείου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους ακόμα και πάνω σε καρότσες αγροτικών.

Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ΜΜΕ

Οι «πυρκαγιές στη Ρόδο ανάγκασαν εκατοντάδες να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους», αναφέρει το Sky News. «Χιλιάδες εγκατέλειψαν σπίτια και ξενοδοχεία στη Ρόδο καθώς η φωτιά επεκτείνεται» γράφει το BBC.

«’Ο μικρότερος γιος μου, μου είπε ότι δεν θέλει να πεθάνει’: Τουρίστες εγκαταλείπουν ξενοδοχεία και ρισόρτ στο δημοφιλές νησί διακοπών καθώς οι πελώριες φλόγες καίνε τα πάντα», γράφει η Mirror, ενώ η Daily Mail αναφέρει: «Έξοδος από τις διακοπές-κόλαση».

Πολλοί είδαν τις διακοπές του να μετατρέπονται σε εφιάλτη και με αναρτήσεις τους στα social media αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία που διέμεναν, καταγγέλλοντας ελλειπή συντονισμό αλλά και ότι χρειάστηκε να περπατήσουν με τα υπάρχοντά τους και έχοντας τα παιδιά τους αγκαλιά για αρκετά χιλιόμετρα.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Αυτή τη στιγμή είμαι στη Ρόδο και ξεφεύγω από τις πυρκαγιές με τα πόδια, αφήνοντας τα πάντα στο ξενοδοχείο και φεύγοντας με πετσέτες στο πρόσωπό μας. Το μικρότερο παιδί μου, μου είπε ότι δεν θέλει να πεθάνει. Καμία ενημέρωση από τις Αρχές. Τρομακτική κατάσταση εδώ».

Currently stranded in #Rhodes escaping the wildfires on foot – left everything at the hotel and fled with towels across our faces. My youngest just told me he doesn’t want to die. No news from any authorities. Terrifying situation here. @LBCNews — Paul Kalburgi ✍🏼 (@PaulKalburgi) July 22, 2023

«Περπατήσαμε επτά χιλιόμετρα μέχρι ένα ξενοδοχείο όπου μας παρείχαν καταφύγιο και νερό και έχουν έρθει εκατοντάδες άτομα. Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση για το τι θα γίνει μετά», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση.

Hi Niki – we were staying at the Lindos Imperial – we walked 7km to the Atlantica, who are providing shelter and water to hundreds right now. Still not a single announcement from anyone on what next. I’m not sure if our hotel was one of three reported to have caught fire now. — Paul Kalburgi ✍🏼 (@PaulKalburgi) July 22, 2023

O Τζέιμς Χολ, άλλος ένας τουρίστας που απολάμβανε τις διακοπές του στη Ρόδο μίλησε στο Sky News επίσης κατήγγειλε ελλιπή συντονισμό και όπως είπε έσερναν τις βαλίτσες τους για δύο ώρες πηγαίνοντας με τα πόδια σε άλλο ξενοδοχείο.

«Ήταν λίγο τρελά σήμερα το πρωί. Λάβαμε ένα μήνυμα από την κυβέρνηση να μας λέει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το ξενοδοχείο και μετά έπρεπε να σύρουμε τις βαλίτσες μας για δύο ώρες με 40 βαθμούς Κελσίου», είπε αρχικά.

«Μετά από δύο ώρες δρόμο, βρήκαμε καταφύγιο σε ένα ξενοδοχείο και μας είπαν ότι αν δούμε κάποια φωτιά σε κοντινό λόφο να εκκενώσουμε ξανά. Ήταν να μας παραλάβουν στις 7 το πρωί από το ξενοδοχείο μας, το οποίο μοιάζει να έχει καεί τώρα και δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την αεροπορική μας. Εάν ήσουν σε αναπηρικό καροτσάκι, οι πιθανότητες να επιβιώσεις ήταν λίγο πολύ μηδενικές. Υπήρχε πολύ μικρή βοήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε κολλήσει εδώ χωρίς βοήθεια»

Μία άλλη Βρετανίδα η Μπέκι Μάλιγκαν που επίσης έφυγε από το ξενοδοχείο μαζί με την κόρη και την αδερφή της και τώρα βρίσκεται σε παραλία του νησιού μαζί με εκατοντάδες άλλους μίλησε στο BBC, «Υπάρχει απλώς μια μικρή παράγκα εδώ και είμαστε τόσοι πολλοί. Υπάρχουν παιδιά, είναι μεσημέρι. Απλώς έχουμε κολλήσει εδώ χωρίς βοήθεια. Είναι αηδιαστικό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σιμόν Γουίτλι που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής είπε ότι κατάλαβε πώς η φωτιά πλησίαζε όταν στάχτη άρχισε να πέφτει στην πίτσα που έτρωγε. «Το ξενοδοχείο είπε ότι αυτό ήταν φυσιολογικό και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας καθώς ήταν σε επαφή με τις αρχές για την κατάσταση», ανέφερε στο BBC ο Βρετανός

Λίγο αργότερα ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να εκκενώσει το ξενοδοχείο. «Είδαμε ότι ένα μπαρ στην παραλία στο οποίο βρισκόμασταν μόλις την προηγούμενη μέρα είχε καεί. Ο καπνός ήταν τόσο πολύς. Έπρεπε να αφήσουμε δύο αποσκευές», προσέθεσε.

Από την πλευρά του ο τουρίστας Τζον Χιουζ έγραψε στο Twitter ότι υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την περιοχή πεζός με το 5χρονο παιδί . «Jet2 πού είσαι; Καμία βοήθεια, επαφή ή καθοδήγηση. Έπρεπε να περπατήσω 4 μίλια στη ζέστη σε χωματόδρομους μέσα στον καπνό και τη στάχτη με ένα 5χρονο. Χωρίς υπάρχοντα», ανέφερε στο Twitter.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi — Jon Hughes (@hughesy_1985) July 22, 2023

Βίντεο με τουρίστες να εκκενώνουν με τα πόδια

Ένας άλλος τουρίστας ο Ντέιβιντ Γουντχαουζ δημοσίευσε βίντεο στο Twitter από τη στιγμή που εκκενώνει το ξενοδοχείο του με τα πόδια και σημειώνει πως ο καπνός έχει σκεπάσει τα πάντα.

Videos of #wildfires in #Rhodes

People have been evacuated from their hotels due to the fires spreading with smoke encompassing much of the island. pic.twitter.com/ct9ujjQ7YF — David Woodhouse (@DavidWo49864123) July 22, 2023

Μάλιστα άλλος τουρίστας που επίσης ανέβασε βίντεο που επίσης έδειχναν τουρίστες να φεύγουν με τα πόδια με τα πράγματα στα χέρια μεταφέροντας ακόμα και μικρά παιδιά μαζί τους, έγραψε:

«Πιστεύω ότι είμαστε ασφαλείς, αλλά βρισκόμαστε σε διάφορα ξενοδοχεία/μαγαζιά σαν πρόσφυγες για την ώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να μάθεις τι συμβαίνει. Οι Έλληνες είναι πολύ ευγενικοί και φιλόξενοι. Μας έδωσαν νερά και παγωτά για τα παιδιά».