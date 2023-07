Κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Λουκ Σίκμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε προχωρημένο επίπεδο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί τον εκλεκτό του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη θέση «4» και όπως φαίνεται αναμένεται άμεσα να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση.

Ο Λουκ Σίκμα, πέρυσι έπαιζε κατά μέσο όρο 22:28 λεπτά, προσφέροντας 7.6 πόντους (54%διπ., 29%τριπ.), 5.3 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ με συνολική αξιολόγηση 12.5 (PIR). Ο 33χρονος φόργουορντ, είναι ένας παίκτης με εμπειρία από την Euroleague, με υψηλό μπασκετικό IQ και δεδομένου του μέσου όρου των ασίστ, ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του Γιώργου Μπαρτζώκα βοηθώντας στην γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, που θέλει ο Έλληνας κόουτς να βλέπει από την ομάδα του.

Μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο συνεργασίας για τον επόμενο χρόνο, ωστόσο προς το παρών κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται.

DONE DEAL.

Luke Sikma to Olympiacos Piraeus. 1 year contract / 700 k €.

Olympiacos Piraeus and Alex Poythress are also in advanced talks.#basketball #Baloncesto #EuroLeague #OlympiacosBC #Transfers #Ολυμπιακός https://t.co/oLRuNicMn1

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 12, 2023