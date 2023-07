Έτοιμος να τεθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Ματέους Πονίτκα…

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Mozzart Sport, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου θέλουν να καλύψουν το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ιωάννη Παπαπέτρου με τον 29χρονο σμολ φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Την περασμένη χρονιά ο Πονίτκα μέτρησε 8,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Mateusz Ponitka is close to an agreement with Partizan 👀 pic.twitter.com/fZjpfeWnGZ

