Η Ονς Ζαμπέρ πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση, παίρνοντας μια τεράστια νίκη απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια στο Wimbledon, Έλενα Ριμπάκινα με 2-1 σετ (7-6/6-4/6-1) έπειτα από δύο ώρες και μια ανατροπή.

Η Τυνήσια κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης από την στιγμή που πήρε πίσω το πρώτο break της Ριμπάκινα.

Μάλιστα σέρβιρε για το σετ στο 6-5 όμως δεν τα κατάφερε και κάπως έτσι οι δύο τενίστριες έφτασαν στο tie break του πρώτου σετ. Η Ριμπάκινα αποδείχθηκε πιο συγκεντρωμένη, κατακτώντας το με την ελάχιστη δυνατή διαφορά (7-5).

Η Καζάκα έχασε και τις πρώτες τρεις διαδοχικές ευκαιρίες του δεύτερου σετ, εξέλιξη που δεν άφησε ανεκμετάλλευτη η Ζαμπέρ. Ξεκίνησε να πιέζει όλο και περισσότερο το σερβίς της Ριμπάκινα και στο τέλος ανταμείφθηκε με το break στο πιο κατάλληλο σημείο της αναμέτρησης. Στο 5-4 υπέρ της, γεγονός που μαζί με το break πήρε και το σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 μετά από 38 λεπτά στο δεύτερο κομμάτι του προημιτελικού.

Ανάλογα εξαιρετική εικόνα για την νούμερο 6 στον κόσμο τενίστρια και στο τρίτο σετ. Πολύ γρήγορα έφτασε στο 3-0, έχοντας πλέον πάρει για τα καλά το μομέντουμ της αναμέτρησης.

Οι χαμένες ευκαιρίες της Ριμπάκινα της κόστισαν και στο τρίτο σετ. Η 24χρονη έχασε δύο break point σε σημείο που θα μείωνε σε 3-2 με αποτέλεσμα η Ζαμπέρ να βρει κι άλλο break το οποίο σε συνδυασμό με την υπεράσπιση του δικού της σερβίς, της έδωσε το τρίτο σετ με 6-1 και μαζί την τεράστια νίκη πρόκριση για τον ημιτελικό του Wimbledon.

In a reverse of last year’s final, @Ons_Jabeur defeats Elena Rybakina 6-7(5), 6-4, 6-1 #Wimbledon pic.twitter.com/Y5aZtYLEne

Εκεί θα την περιμένει το νούμερο 2 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα η οποία λίγο νωρίτερα επικράτησε πολύ πιο εύκολα της Μάντισον Κις με 2-0 σετ (6-2/6-4) σε 1,5 ώρα και πανηγύρισε επίσης την πρόκριση της στον ημιτελικό του λονδρέζικου Grand Slam.

Welcome back to the semi-finals, @SabalenkaA 👏

The No.2 seed powerfully gets past Madison Keys in straight sets, 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/tPuQdJzmoc

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2023