«Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία» είναι ο υπότιτλος αιχμηρού άρθρου του Economist με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Οι χρήσιμοι ηλίθιοι του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Αν και η κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη, φαίνεται να έχει «διαλέξει στρατόπεδο» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, 17 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, δεν είναι ίδια η στάση όλων των κυβερνήσεων απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στις αρχές Μαΐου, αναφέρεται στο άρθρο, «ο πρέσβης της Ρωσίας στη Γερμανία διοργάνωσε ένα πάρτι για να τιμήσει τη σοβιετική νίκη στον Β’ ΠΠ. Μεταξύ των επισκεπτών της Πρεσβείας ήταν και κάποιοι αξιωματούχοι: το τελευταίο αφεντικό της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας, Egon Krenz, ο Gerhard Schröder, καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005 (και, πιο πρόσφατα, λομπίστας για ρωσικές ενεργειακές εταιρείες), ο Tino Chrupalla, ο συνηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Alternative for Germany (afd)…

Δεκαεπτά μήνες μετά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η κοινή γνώμη στο Βερολίνο, όπως και σε όλη την Ευρώπη, θεωρεί τη Ρωσία ως επιτιθέμενο που πρέπει να αποφεύγεται και την Ουκρανία ως υπερασπιστή που αξίζει βοήθεια. Ό,τι κι αν φέρουν από το παρελθόν, οι διάφοροι χορηγοί ρωσικής επιρροής είναι πλέον περιορισμένοι. Ο Schröder, για παράδειγμα, προήδρευσε του διοικητικού συμβουλίου των κλειστών πλέον αγωγών Nord Stream που εξαρτούν τη Γερμανία από το ρωσικό αέριο. Το περασμένο καλοκαίρι η Ρωσία έκλεισε τους σωλήνες, τους οποίους στη συνέχεια ανατίναξαν μυστηριώδεις σαμποτέρ. Ο πρώην καγκελάριος αποκλείστηκε από τις λειτουργίες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματός του (αν και παραμένει μέλος του), όσο για τον Chrupalla, η φιλία του ηγέτη του AFD με τη Ρωσία δεν ενόχλησε μόνο τα γερμανικά ταμπλόιντ. Τα μηνύματα που διέρρευσαν αποκάλυψαν απογοήτευση στους βουλευτές του ίδιου του κόμματός του.»

«Ωστόσο, ακόμη κι αν η προσπάθεια της Ρωσίας να ασκήσει πειστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη δεν έχει πετύχει αρκετά, δεν έχει αποτύχει και εντελώς…. Κάποιοι έχουν αρχίσει να αμφισβητούν το μέγεθος της γενναιοδωρίας των κυβερνήσεών τους προς την Ουκρανία, η οποία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 ανερχόταν σε περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τις Βρυξέλλες και τα μεμονωμένα μέλη της ΕΕ (και 70 δισεκατομμύρια ευρώ εάν προστεθεί και η Βρετανία, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στη συνεισφορά της Αμερικής). Αλλά αν ο αγώνας της Ουκρανίας συνεχιστεί πολύ ή πάει στραβά, υπάρχουν πολλοί που περιμένουν για να παίξουν το παιχνίδι του «ποιος φταίει».

Το φάσμα των Χρήσιμων Ηλιθίων της Ευρώπης, ένας όρος του Ψυχρού Πολέμου για τους ασυνείδητους συμμάχους του κομμουνισμού, είναι ευρύ. Στην πολιτική, τα κόμματα τόσο της άκρας δεξιάς όσο και της άκρας αριστεράς διαφωνούν σε πολλά, αλλά στην Ουκρανία αυτά τα άκρα έχουν συχνά συγκλίνει απαιτώντας μια στιγμιαία «ειρήνη» που στην πραγματικότητα θα ανταμείβει τη ρωσική επιθετικότητα με γη.

Στα ΜΜΕ και την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι διανοούμενοι… θρηνούν την ευρωπαϊκή εμπλοκή σε αυτό που αναλύουν ως πόλεμο δια αντιπροσώπων μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, ή ίσως και μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Και στον κόσμο των επιχειρήσεων, παρά τους πολλαπλούς γύρους δυτικών κυρώσεων, η Ρωσία έχει ακόμα πολλούς »φίλους»».

