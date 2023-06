Ακόμα ένας μυστηριώδης θάνατος υψηλόβαθμου αξιωματούχου έρχεται να συνταράξει τη Ρωσία, ήρθε να προστεθεί στους δεκάδες που έχουν βρεθεί νεκροί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από τις αρχές του 2022 μετά την έναρξη του πολέμου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα πολλά ερωτήματα υπάρχουν εξαιτίας του θανάτου της 28χρονης αντιπροέδρου ρωσικής τράπεζας Κριστίνα Μπαΐκοβα, η οποία σύμφωνα με αναφορές έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματος που διέμενε στη Μόσχα.

Kristina Baikova, a 28-year-old vice president of Loko-Bank, died after falling out of the window of her apartment in Moscow.

The accident happened on June 23, but the media reported it only now. The police are conducting an investigation. pic.twitter.com/yGIEM3hb1S

