Πέθανε την Κυριακή σε δυστύχημα σε πίστα αγώνων στο Κολοράντο ο επιχειρηματίας και διαχειριστής του Ινστιτούτου Άσπεν, Τζέιμς Κράουν.

Σύμφωνα με το nbcnews, ο Κράουν, ο οποίος ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Henry Crown and Company, μιας εταιρείας επενδύσεων, καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της JPMorgan Chase, βρισκόταν στο Aspen Motorsports Park όταν το όχημά του προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα.

«Η οικογένεια Κράουν είναι βαθιά συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του Τζιμ Κράουν. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι λεπτομέρειες για το μνημόσυνο θα ανακοινωθούν άλλη στιγμή» δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας για τον δισεκατομμυριούχο που πέθανε ανήμερα των 70ών γενεθλίων του.

