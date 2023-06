Τον θάνατο βρήκε ένας 22χρονος ποδοσφαιριστής, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Ίμπιζα μαζί με έναν φίλο του.

Ο John McKenna, από την πόλη Καρλάιλ της βόρειας Αγγλίας, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση που είχε από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου τριών αστέρων, στο παραθεριστικό θέρετρο του Σαν Αντόνιο.

Δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν ότι η τραγωδία συνέβη στο ξενοδοχείο «Azuline Hotel Llevant», μόλις 200 μέτρα από την παραλία.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (23/6). Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι ο νεκρός άνδρας είχε ήδη υποστεί καρδιακή ανακοπή όταν έφτασε το πρώτο ασθενοφόρο και δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί από τους αξιωματούχους.

«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε σε δηλώσεις του αστυνομικός.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε με τη σειρά του: «Στηρίζουμε την οικογένεια ενός Βρετανού υπηκόου που πέθανε στην Ίμπιζα και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές».

Ο John McKenna ήταν αθλητής και αγωνιζόταν με τη φανέλα της Scotby FC.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατός του, οι συμπαίκτες του είναι συντετριμμένοι. Με αναρτήσεις τους στα social media τον αποχαιρετούν και ραγίζουν καρδιές.

Η ομάδα του ανέβασε στο Twitter ένα αφιέρωμα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο, έναν λαμπρό παίκτη αλλά έναν ακόμα καλύτερο άνθρωπο, που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε και θα αγαπάμε πάντα. RIP big John».

Today we lost a legend, a brilliant player but an even better person, never forgotten but loved always!

Ο πρώην συμπαίκτης του, Josh Dixon, ανέφερε ότι έκανε πάντα τους άλλους να χαμογελούν και ότι θα λείψει σε όλους. «Είμαι συντετριμμένος. Ήταν ένας από τους πιο στενούς μου φίλους από το σχολείο. John McKenna όπου κι αν πήγαινες έκανε τους άλλους να χαμογελούν. Θα μας λείψει πολύ σε όλους. Ξεκουράσου μεγάλε».

Επίσης, ο Joe Robinson δήλωσε ότι ήταν ευχαρίστησή του που μοιράστηκε μαζί του τα αποδυτήρια. Κάνοντας retweet την ανάρτηση της Scotby FC, έγραψε: «Αυτό είναι συγκλονιστικό. Πάντα ήσουν με το χαμόγελο. Ήταν απόλυτη ευχαρίστηση να μοιράζομαι τα αποδυτήρια μαζί σου. Θα λείψεις περισσότερο από όσο δηλώνουν οι λέξεις».

Absolutely devastating. Never without a smile on his face, was an absolute pleasure sharing a changing room with you and you will be missed more than words can say especially at Scotby. Super John McKenna 💙 R.I.P https://t.co/onQBzYW7Ys

Με τον δικό της τρόπο θέλησε να πει «αντίο» στον εκλιπόντα και η Cumberland FA. «Λυπούμαστε πολύ που ακούμε αυτά τα τραγικά νέα. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του John καθώς και με τους συμπαίκτες του στην Scotby FC», έγραψε σε tweet της.

We are so sorry to hear this tragic news.

Our thoughts are with John’s family & friends as well as his teammates in the @afcscotby family at this time and always xx#FootballFamily 💙 https://t.co/kTvZgOI62I

— Cumberland FA ⚽️ (@CumberlandFA) June 24, 2023