Χιλιάδες φοιτητές έδωσαν το παρών στην αγρυπνία για τα δύο εκ των τριών θυμάτων της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε στο κέντρο του Νότιγχαμ, στη Βρετανία, την Τρίτη (13/6).

Δράστης ένας 31χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε δύο 19χρονους φοιτητές που επέστρεφαν από νυχτερινή διασκέδαση και έπειτα σκότωσε έναν 54χρονο, για να του πάρει το βαν. Με το όχημα παρέσυρε ακόμη τρεις πολίτες.

Ένα από τα δύο νεαρά θύματα ήταν ο 19χρονος αθλητής ράγκμπι Μπάρναμπι Γουέμπερ. Το δεύτερο θύμα ήταν η επίσης 19χρονη Γκρέις Κούμαρ, φοιτήτρια ιατρικής και ανερχόμενο αστέρι στο χόκεϊ.

Οι συμπαίκτες των δύο πολλά υποσχόμενων αθλητών συγκεντρώθηκαν στην αγρυπνία στο πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ για να αποτίσουν φόρο τιμής στα δύο νεαρά θύματα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ουρά που σχηματίστηκε από τους χιλιάδες φοιτητές έφτασε σχεδόν τα 1,5 χλμ.

Ο πατέρας του Γουέμπερ είπε στους συγκεντρωμένους ότι έχασε το «αγοράκι» του και ότι «η καρδιά του θα είναι μαζί σας για πάντα», ενώ ο πατέρας της Κούμαρ, ευχαρίστησε τους μαθητές που έδειξαν την αγάπη και το «δέσιμο» τους μεταξύ τους.

My heart goes out to these two families. To lose these two lovely lives is more than a tragedy. I hold the government responsible for the increase in violence in our country. Shameful. Nottingham attack victims’ dads unite in grief https://t.co/iUA9nMvmTF

— D. William Norris – Contra Tyrannos (@dwilliam9940) June 15, 2023