Οι περισσότεροι από τους μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονταν σε νησίδα του ποταμού Έβρου κοντά στη Νέα Βύσσα απομακρύνθηκαν μετά από τουρκική επιχείρηση σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο υπηρεσιακός υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χαράλαμπος Λαλούσης, ο οποίος βρίσκεται στον Έβρο.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσοι από τους ανθρώπους παραμένουν πάνω στη νησίδα αφού η επιχείρηση απομάκρυνσης των τουρκικών αρχών δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα. Θυμίζουμε ότι στις 4 Ιουνίου οι ελληνικές αρχές διέσωσαν 91 μετανάστες και πρόσφυγες από νησίδα στην περιοχή Μαράσια.

Η ομάδα καταγραφής περιστατικών κινδύνου Alarm Phone είχε ενημερώσει ότι στη νησίδα βρίσκονταν περίπου 330 άτομα, χωρισμένα σε τρεις ομάδες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες βρίσκονταν στη νησίδα για τρεις ημέρες.

Οι ίδιοι έστελναν φωτογραφίες στη συγκεκριμένη ομάδα, με ελληνικές δυνάμεις να διακρίνονται απέναντι από τη νησίδα.

‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 6, 2023