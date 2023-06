Σε μια απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, μια φαινομενικά αθώα διαμάχη σε ένα πάρκινγκ εξελίχθηκε γρήγορα σε… μια χαοτική σκηνή. Ξεκίνησε ως αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γυναικών, ωστόσο κλιμακώθηκε και κατέληξε σε μια κανονική συμπλοκή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ένα πολυσύχναστο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο νεαρές γυναίκες βρέθηκαν μπλεγμένες σε μια έντονη διαμάχη και ο λόγος ήταν… για θέση στο πάρκινγκ.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε ραγδαία, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται γύρω τους για να παρακολουθήσει.

Οι δύο αντιμαχόμενες, τροφοδοτούμενες από έναν συνδυασμό αδρεναλίνης και επιθυμίας να επιβληθούν στην κυριαρχία, έριξαν τις πρώτες γροθιές. Το πλήθος αγκομαχούσε καθώς η διαμάχη εντάθηκε.

