Η Amazon έχει μια νέα λειτουργία για την τεχνολογία σάρωσης παλάμης που χρησιμοποιεί για πληρωμές: επαλήθευση ηλικίας. Σε μια ανάρτησή της η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο σαρωτής Amazon One μπορεί πλέον να επαληθεύσει την ηλικία όταν χρησιμοποιείται σε μέρη όπως μπαρ, κάτι που τον καθιστά πολύ περισσότερο από έναν εναλλακτικό τρόπο για να πραγματοποιηθούν ανέπαφες πληρωμές.

Προς το παρόν η Amazon χρησιμοποιεί το σύστημα Amazon One στα καταστήματα Fresh (σούπερ μάρκετ) και Go (παντοπωλεία), ενώ έχει τοποθετηθεί και σε επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας Whole Foods, επιτρέποντας στους πελάτες να πληρώνουν τοποθετώντας τις παλάμες τους πάνω από έναν σαρωτή αντί να χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες ή μετρητά.

Όπως ανακοινώθηκε, το Amazon One με την επαλήθευση ηλικίας θα εγκατασταθεί στο στάδιο μπέιζμπολ Coors Field στο Κολοράντο προτού επεκταθεί σε «πρόσθετες εγκαταστάσεις τους επόμενους μήνες».

Περισσότερο από τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών

Η Amazon εισήγαγε την τεχνολογία σάρωσης της παλάμης (μόνο για πληρωμές) το 2020, ώστε να κάνει την εμπειρία αγορών των πελατών της ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

Όπως φαίνεται όμως το Amazon One δεν είναι απλώς μια τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών αλλά μια «τεχνολογία ταυτοποίησης». Χαρακτηριστικό είναι ότι η Amazon αποκαλεί πλέον το Amazon One «υπηρεσία ταυτότητας με βάση την παλάμη» που μπορεί να επιβεβαιώσει ότι κάποιος είναι 21 ετών όταν αγοράζει αλκοολούχα ποτά ή άλλα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η πιστοποίηση της ταυτότητας.

Για να αγοράσουν αλκοόλ με το νέο σύστημα οι πελάτες θα πρέπει να ανεβάσουν μια επίσημη αμερικανική ταυτότητα στον ιστότοπο του Amazon One. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης την κατάθεση κάποιων προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εικόνων της παλάμης, στοιχείων πληρωμής και μιας selfie.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την… παλάμη του σε τοποθεσίες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση ο μπάρμαν ή ο ταμίας θα βλέπει ένα μήνυμα «21+» μαζί με τη selfie του χρήστη ώστε να επαληθεύσει και οπτικά την ηλικία και την ταυτότητά του. Στη συνέχεια τοποθετεί εκ νέου το χέρι του πάνω από τη συσκευή, αυτή τη φορά για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Η ασφάλεια των δεδομένων

Η Amazon αναφέρει ότι η τεχνολογία σάρωσης παλάμης χρησιμοποιεί κάμερες για να ταιριάξει «πολλές πτυχές της παλάμης», συμπεριλαμβανομένων των γραμμών, των ραβδώσεων και των φλεβών με τις φωτογραφίες που έχουν παρασχεθεί στην υπηρεσία, τις οποίες αποθηκεύει στο cloud. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους για το απόρρητο και την ασφάλεια, ωστόσο η αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει ότι τα δεδομένα αναγνώρισης παλάμης των χρηστών είναι ασφαλή.

Πιο συγκεκριμένα, η Amazon λέει ότι χρησιμοποιεί «πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας ενσωματωμένους στο υλικό, το λογισμικό και την υποδομή cloud, για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα των πελατών παραμένουν κρυπτογραφημένα και ασφαλή». Επιπλέον, η εταιρεία σημειώνει ότι δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των ταυτοτήτων, αντίθετα λέει ότι αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω ενός «πιστοποιημένου παρόχου επαλήθευσης ταυτότητας» που επαληθεύει την ταυτότητα, διασταυρώνει τη selfie και επιβεβαιώνει την ηλικία.

Πηγή ΟΤ