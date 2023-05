Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση πως ένας άνδρας στη Βρετανία όντας σε κατάσταση αμόκ γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου τον «υποσιτισμένο» 11χρονο γιο του.

Μάλιστα ο άνδρας όχι μόνο χτύπησε μανία το αγόρι αλλά αντί να αναλάβει τις ευθύνες του και να προσπαθήσει να το σώσει υποστήριξε πως το παιδί έπεσε από δέντρο και χτύπησε.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2022, ωστόσο η υπόθεση αναβίωσε στις δικαστικές αίθουσας με τον 41χρονο Μάικλ Χάρισον να δηλώνει ένοχος.

Σύμφωνα με τον Independent 41χρονος καταδικάστηκε την Πέμπτη σε ισόβια φυλάκιση από το Βασιλικό Δικαστήριο του Ντέρμπι με ελάχιστη έκτιση ποινής τα 21,5 χρόνια.

Σύμφωνα με το δικαστήριο το πρωί της 18ης Ιουνίου ο 41χρονος γρονθοκόπησε επανειλημμένως τον 11χρονο Μίκι στο σπίτι του. Ο Μίκι ζύγιζε 24 κιλά πολύ κάτω από τα 34 κιλά που είναι ο μέσος όρος για ένα 11χρονο αγόρι.

— The Independent (@Independent) May 18, 2023

Man punched his 11-year-old son to death and told doctors he fell from tree https://t.co/njJYNnFxH0

Το μένος και η δύναμη που είχαν οι γροθιές του Χάρισον πάνω στον 11χρονο γιο του ήταν τέτοια που προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό στο συκώτι του παιδιού. Ωστόσο ο άνδρας αντί να καταλάβει τη ζημιά που έκανε στο παιδί και να το μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου θα μπορούσε να έχει σωθεί, έβαλε τον 11χρονο μέσα στο βαν του και το μετέφερε στο Σίπλι Παρκ του Heanor. Μάλιστα κάλεσε τις υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο Μίκι είχε πέσει από ένα δέντρο.

Μάλιστα ο δικαστής, Σον Σμιθ απευθυνόμενος στον Χάρισον ήταν «κόλαφος»: «Στις 13:18 το Σάββατο 18 Ιουνίου ξεκίνησες μία κοροϊδία που αποκλειστικό σκοπό είχε να προστατέψεις τον εαυτό σου. Αυτό έγινε επειδή επιτέθηκες στον 11χρονο γιο σου τον Μίκι. Τον χτύπησες και τον γρονθοκόπησες τόσες πολλές φορές που τουλάχιστον ένα από αυτά τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατό που προκάλεσε ζημιά στο συκώτι».

«Αντί να αντιμετωπίσεις αυτό που έκανες, τηλεφώνησες για ασθενοφόρο και ανέφερες πως ο Μίκι έπεσε από ένα δέντρο. Αυτό που έκανες εκείνο το πρωί τελείωσε τη ζωή ενός μικρού αγοριού και άδειασε τη ζωή πολλών άλλων», συμπλήρωσε.

Ο δικαστής προσέθεσε πως ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν αποτέλεσμα ότι ο Χάρισον «τρελάθηκε», καταστρέφοντας έπιπλα και προκαλώντας πολλαπλούς αμβλείς τραυματισμούς στον Μίκι.

Ο εισαγγελέας Πήτερ Τζόις δήλωσε στο δικαστήριο: «Το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 13:20, ο κατηγορούμενος, Μάικλ Χάρισον, έκανε μία κλήση έκτακτης ανάγκης στο 999 στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων των Ανατολικών Μίτιλαντς, για να αναφέρει πως ο γιος του έπεσε από ένα δέντρο στο Σίπλι Παρκ του Heanor. Είπε στις Υπηρεσίες Εκτάκτων Αναγκών τον αριθμό του οχήματός και πού θα μπορούσαν να βρεθούν ο ίδιος και ο Μίκι».

Σύμφωνα με τον Τζόις όταν έφτασε το ιατρικό προσωπικό βρήκε τον Μίκι να δυσκολεύεται να ανασάνει, ωστόσο έπαθε καρδιακή ανακοπή, διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Νότιγχαμ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 14:39.

Ο εισαγγελέας ανέφερε πως το θύμα «ήταν 11 χρόνων και ζύγιζε 24 κιλά. Ο κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα πήγε σαν μάρτυρας στην αστυνομία για να περιγράψει τον θάνατο του γιου του που προήλθε από ατύχημα. Η πρώτη του μαρτυρία ήταν ότι στο Σίπλι Κάντρι Παρκ ο Μίκι είχε πέσει από ένα δέντρο».

Ωστόσο διαπιστώθηκε πως «όλη η μαρτυρία ήταν μία ψεύτικη ιστορία που επινόησε ο κατηγορούμενος για να καλύψει το γεγονός ότι είχε τραυματίσει θανάσιμα τον γιο του».

Επίσης κατηγόρησε τον Χάρισον ότι «είχε καθαρίσει τη σκηνή της επίθεσης και είχε απαλείψει κάθε στοιχείο που βρήκε σε σχέση με ό,τι έκανε στον Μίκι».

Man punched his 11-year-old son to death and told doctors he fell from tree – The Independent https://t.co/Wzzs7jTzwn

— Boris is a Russian name#FBPE (@Sabs29854754) May 18, 2023