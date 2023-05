Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και δείχνουν έναν άντρα να κρατάει ένα μεγάλο φίδι καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ένα άλλο άτομο στο δρόμο.

Οι δύο άνδρες φαίνονται να φωνάζουν ο ένας στον άλλον πριν ο άνδρας με το φίδι ορμήσει ξαφνικά μπροστά και χτυπήσει τον αντίπαλό του με το ερπετό.

Το θύμα φαίνεται να αιφνιδιάζεται και πέφτει στο έδαφος καθώς ο άνδρας συνεχίζει να τον χτυπά με το φίδι.

Το άγριο αυτό περιστατικό σημειώθηκε στο Τορόντο, σύμφωνα με πληροφορίες από το torontosun.com.

Ο άνδρας επέλεξε να χρησιμοποιήσει το κατοικίδιο φίδι του ως όπλο, είναι σαφές ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Ο δράστης σταμάτησε μόνο όταν είδε τους αστυνομικούς δίπλα του.

Ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων έσπευσαν να καταδικάσουν το περιστατικό, ζητώντας αυστηρότερους κανονισμούς για την ιδιοκτησία εξωτικών ζώων και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν.

Πολλοί έχουν επισημάνει ότι τα εξωτικά ζώα δεν είναι κατάλληλα για κατοικίδια και μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο τόσο για τους ιδιοκτήτες τους όσο και για το κοινό.

Δείτε το βίντεο:

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) May 13, 2023