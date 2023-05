Την αποστολή εξωδίκου από την εταιρεία Intellexa, η οποία εμπορεύεται το Predator, αποκάλυψε η εισηγήτρια της PEGA, της επιτροπής διερεύνησης των παρακολουθήσεων μέσω παράνομων λογισμικών Σοφί Ιντ’ Βελτ, κάνοντας λόγο για προσπάθειες εκφοβισμού ενός δημοκρατικού θεσμού.

Όπως γράφει σε ανάρτησή της «Ο πωλητής spyware #Intellexa κλήθηκε επανειλημμένως να δώσει απαντήσεις στην @EP_PegaInquiry αλλά δεν απάντησε ποτέ. Τώρα οι δικηγόροι της Intellexa γράφουν επιστολές που υπονοούν νομικές ενέργειες. Αυτές οι προσπάθειες εκφοβισμού ενός δημοκρατικού θεσμού είναι απαράδεκτες. (Και δεν θα λειτουργήσουν)».

Στο πρόσφατο πόρισμά της καταπέλτη για την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση η PEGA μιλά για τις εταιρείες Ιntellexa και Krikel που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών κάνοντας ειδική μνεία στις σχέσεις των επικεφαλής τους με άτομα από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Spyware vendor #Intellexa was invited repeatedly to provide answers to @EP_PegaInquiry but it never responded. Now Intellexa’s lawyers are writing letters hinting at legal action. These attempts to intimidate a democratic institution are unacceptable. (And will not work).

— Sophie in ‘t Veld (@SophieintVeld) May 16, 2023