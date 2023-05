Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Τζέιμι Φοξ, με την οικογένειά του να φαίνεται πως «προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο».

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε ιατρική μονάδα στη Τζόρτζια στις 13 Απριλίου, όπως είχε αποκαλύψει η κόρη του Κορίν.

Σε δήλωσή της η οικογένειά του είχε αναφέρει ότι ο 55χρονος υπέστη μια «ιατρική επιπλοκή». Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει παρά μόνο ότι βρίσκεται «υπό παρακολούθηση».

Πηγή από το περιβάλλον του δήλωσε στο TMZ ότι «χρειάζεται όλες τις προσευχές και τις ευχές που μπορούν να συγκεντρώσουν οι θαυμαστές του» ενώ ένα άλλο πρόσωπο αποκάλυψε στο Radar Online ότι η οικογένειά του «ελπίζει για το καλύτερο», αλλά «προετοιμάζεται για το χειρότερο».

«Οι άνθρωποι του Τζέιμι λένε ότι τα πάει καλά και βελτιώνεται, ενώ οι γιατροί προσπαθούν να βρουν την αιτία των προβλημάτων του – αλλά δεν θα βρισκόταν σε νοσοκομείο τόσο καιρό αν ήταν έστω και λίγο καλά», πρόσθεσε.

