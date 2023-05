Το Twitter θα λανσάρει κρυπτογραφημένα άμεσα μηνύματα και κλήσεις φωνής και βίντεο, σύμφωνα με τα όσα προανήγγειλε ο Έλον Μασκ περιγράφοντας τα σχέδιά του για ενίσχυση των δυνατοτήτων επικοινωνίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Μασκ, η πλέον πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Twitter περιέχει αλλαγές στα άμεσα μηνύματα ή DM, δηλαδή στα ιδιωτικά μηνύματα που στέλνουν οι χρήστες ο ένας στον άλλο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας είπε ότι οι χρήστες μπορούν πλέον να απαντούν σε οποιοδήποτε μήνυμα σε ένα νήμα DM, όχι μόνο στο πιο πρόσφατο, καθώς και να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε emoji για να αντιδρούν σε ένα μήνυμα. Σημειώνεται ότι προηγουμένως, οι χρήστες μπορούσαν να απαντούν μόνο στο πιο πρόσφατο μήνυμα σε ένα νήμα DM και να αντιδρούν μόνο με συγκεκριμένα emoji.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023