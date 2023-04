Πέντε Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σήμερα μετά τα μεσάνυχτα σε αεροπορική επιδρομή αποδιδόμενη στο Ισραήλ στην περιοχή της Χομς, στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Πρόκειται για την τρίτη ισραηλινή επιδρομή στη Συρία μέσα στην εβδομάδα, μετά τα πλήγματα στη Δαμασκό για δυο συνεχόμενες νύχτες (30ή, 31η Μαρτίου), με τις συριακές αρχές να κάνουν λόγο για δυο Σύρους στρατιώτες τραυματίες και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αναφέρεται από την πλευρά του σε πέντε νεκρούς Φρουρούς της Επανάστασης, μέλη επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αξιωματικού.

Σήμερα «περί τις 00:35 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση από (τον εναέριο χώρο) βορειοανατολικά της Βηρυτού, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις στην πόλη της Χομς και στην (ομώνυμη) επαρχία», δήλωσε στρατιωτική πηγή, κατά το SANA.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως τέσσερις πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα και ότι πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Israel bombed Syria again. This time in Homs. The UN is in hibernation. pic.twitter.com/wiwiB9bSiA

— Kevork Almassian🇸🇾🇦🇲 (@KevorkAlmassian) April 1, 2023