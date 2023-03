Δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν «ζημιές» όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εκτόξευσαν «αριθμό πυραύλων» από τα υψίπεδα του Γκολάν εναντίον τοποθεσίας στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας, μεταδίδουν συριακά κρατικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγή προσκείμενη στον στρατό (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω).

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα «κατέρριψε μερικούς» από τους ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Γύρω στη 01:20 π.μ. (10:20 GMT), ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση των κατεχόμενων Υψωμάτων Γκολάν στοχεύοντας πολλές θέσεις κοντά στη Δαμασκό», ανακοίνωσε αργότερα το υπουργείο Αμυνας της Συρίας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους στόχους.

Syria's Capital, Damascus, is under Israeli attack at this moment. #Syria

