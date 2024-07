Οι Παξοί είναι το τελευταίο από μια σειρά ελληνικά νησιά που είδαν τις τουριστικές αφίξεις να αυξάνονται κατακόρυφα, αφού έγιναν διάσημα μέσα από την οθόνη. Το να αναδειχθεί ένα νησί μέσα από μια κινηματογραφική ή τηλεοπτική επιτυχία, όπως έγινε με τους Παξούς και το Maestro, μόνο καλό μπορεί να είναι, σωστά; Αυξάνονται οι επισκέπτες από το εξωτερικό, συχνά αυξάνεται και το κασέ τους, αφού είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να περάσουν λίγες μέρες στο νησί που θαύμασαν στο σινεμά ή προσφάτως στο Netflix. Aνεβαίνει το κύρος του νησιού ως ταξιδιωτικός προορισμός, ανεβαίνει η ταρίφα για τα καταλύματα – κάτι που επίσης μόνο καλό μπορεί να είναι, αφού γεμίζει τις τσέπες των ντόπιων. Έτσι δεν είναι;

Oι απόψεις διίστανται. Οι καταπράσινοι Παξοί μπορεί να βουλιάζουν και φέτος από τουρίστες, όμως δεν λείπουν κι αυτοί που αναρωτιούνται «πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει το νησί;»

Με αφορμή την απογείωση του τουρισμού στους Παξούς, με τη συμβολή του Maestrο, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε, τα ελληνικά νησιά που αποθέωσε ο διεθνής κινηματογράφος.

Σκόπελος – Σκιάθος: Mamma Mia (2007)

Το blockbuster Mamma Mia!, σύγχρονο μιούζικαλ, βασισμένο σε τραγούδια των ABBA (2007), είναι η ταινία που λειτούργησε περισσότερο από κάθε άλλη ως «τουριστικός κράχτης» για τα νησιά των Σποράδων. Αν και η πλειονότητα των γυρισμάτων έγινε στη Σκόπελο, η Σκιάθος διεκδικεί επίσης την πατρότητα αρκετών σκηνών.

Οι πλέον ευνοημένοι από την ταινία είναι οι διοργανωτές γάμων. Η γαμήλια σκηνή στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί στη Σκόπελο, λειτουργεί ακόμα ως πόλος έλξης για μιμητές, που θέλουν ένα κινηματογραφικό γάμο.

Το σίκουελ της ταινίας, Μamma Mia! Here We Go Again, του 2018 δεν επέστρεψε στα ελληνικά νησιά, λόγω γραφειοκρατίας, και μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένο νησί της Κροατίας, αν και η ιστορία θεωρητικά διαδαραματιζόταν στην Ελλάδα.

Κεφαλονιά: Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι (2001)

Η Πενέλοπε Κρουζ παίζει την ελληνοπούλα, κόρη του τοπικού γιατρού, που την ερωτεύεται ο Νικόλας Κέιτζ στο ρόλο του Ιταλού λοχαγού, την περίοδο της ιταλο-γερμανικής κατοχής, το 1942. Γλυκανάλατο ρομάντζο, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Λουί Ντε Μπερνιέ, με αρκετά τρωτά σημεία ως προς την ιστορική του πιστότητα. ‘Eδωσε ώθηση ωστόσο σε ένα μεγάλο ρεύμα τουριστικής κίνησης στην Κεφαλονιά.

Αμοργός – Ίος: Το απέραντο γαλάζιο (1988)

Όσοι έχουν δει την ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Λυκ Μπεσόν Le Grand Bleu – To απέραντο Γαλάζιο (1988), δεν παύουν να ερίζουν για το πού πραγματικά γυρίστηκε. Μέχρι σήμερα παραμένει από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου, ένα οπτικό αριστούργημα. Η υπόθεση παρακολουθεί τις ζωές δύο φίλων, πρωταθλητών της ελεύθερης κατάδυσης, που μεγάλωσαν στην Ελλάδα του ’60 και προσπαθούν να καταδυθούν σε βάθη 400 μέτρων. Η ιστορία υποστηρίζει ότι γυρίστηκε στην Αμοργό και στην Ίο, όμως στην πραγματικότητα γυρίστηκε και σε δεκάδες άλλα μέρη. Περιλαμβάνει πάντως πλάνα από το μοναστήρι της Παναγιάς της Χοζοβιότισσας και την παραλία της Αγίας ‘Αννας στην Αμοργό.

Μύκονος: Shirley Valentine (1989)

Η Σίρλεϊ Βαλεντάιν, μια βαριεστημένη αγγλίδα νοικοκυρά από το Λίβερπουλ πηγαίνει μόνη της διακοπές στη Μύκονο, όταν η φίλη της την παρατάει. Αρχίζει έναν παθιασμένο καλοκαιρινό έρωτα με έναν Έλληνα σερβιτόρο ονόματι Κώστα. Ρομαντική κομεντί, γυρ, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικο έργο. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο κιτς όσο ακούγεται, και αγαπήθηκε πολύ τόσο από το αγγλικό αλλά και το παγκόσμιο κοινό.