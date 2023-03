Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους αξιωματικός του συριακού στρατού, σκοτώθηκαν τη νύχτα χθες Τρίτη στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αεροδρόμιο του Χαλεπιού (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα.

Εφτανε η ανθρωπιστική βοήθεια

Χθες, το συριακό υπουργείο Αμυνας έκανε λόγο για ισραηλινό βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο, που το έθεσε εκτός λειτουργίας μέχρι νεωτέρας, ωστόσο δεν αναφέρθηκε σε ανθρώπινα θύματα.

Μέσω του αεροδρομίου αυτού έφτανε τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στο Χαλέπι, το οποίο επλήγη σκληρά από τον καταστροφικό σεισμό με επίκεντρο τη νότια Τουρκία την 6η Φεβρουαρίου, που άφησε πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και στις δυο χώρες.

Last night Israel attacked Aleppo International Airport in Syria where the earthquake devastated city receives most of its humanitarian aid. Relief deliveries have been stopped until the airport is operational again. #IsraeliTerrorism pic.twitter.com/dg2ij9hyyH — Steve Sweeney (@SweeneySteve) March 7, 2023

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως τα θύματα ήταν «σύρος αξιωματικός» και άλλοι δυο άνθρωποι «η εθνικότητα των οποίων δεν προσδιορίστηκε» από τις πηγές του.

Το αεροδρόμιο, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Συρία, αναμένεται να επαναλειτουργήσει σε μερικές ημέρες, αφού επισκευαστούν οι ζημιές, διευκρίνισε η ΜΚΟ. Συνεργεία άρχισαν να δουλεύουν μερικές ώρες μετά τον βομβαρδισμό.

Η χθεσινή επιδρομή ήταν η δεύτερη εναντίον του συγκεκριμένου αεροδρομίου μέσα σε έξι μήνες. Η εγκατάσταση είχε παραμείνει εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες μετά τον προηγούμενο βομβαρδισμό, τον Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

RT Arabic report saying Israeli airstrikes at Aleppo international airport on Tuesday morning disrupted humanitarian aid to earthquake victims. I imagine it also inturrupted the transfer of weapons into Syria. pic.twitter.com/dL70fmZQcs — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 7, 2023

Νωρίτερα χθες, πηγή προσκείμενη στο συριακό υπουργείο Αμυνας δήλωνε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι «ο ισραηλινός εχθρός» εξαπέλυσε επιδρομή στις 02:07 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:07 ώρα Ελλάδας) με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι.

«Δεν είναι εφικτή η υποδοχή αεροσκαφών»

Πάνω από 80 αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο μετά τον σεισμό του περασμένου μήνα, έλεγε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουλεϊμάν Χαλίλ, αξιωματούχος στο συριακό υπουργείο Μεταφορών.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για ζημιές στον διάδρομο αποπροσγειώσεων, αλλά σημείωσε πως κανένα αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιά.

«Δεν είναι πλέον εφικτή η υποδοχή αεροσκαφών με βοήθεια μέχρις ότου να επισκευαστούν οι ζημιές», πρόσθεσε.

Αργότερα, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Μεταφορών της Συρίας πως θα γίνει αναδρομολόγηση των πτήσεων με ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμοπαθείς στη Δαμασκό και στη Λαττάκεια.

Οταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε πως δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο.

Από την πλευρά του, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το πλήγμα «διπλό έγκλημα», καθώς έβαλε στο στόχαστρο από τη μια «πολιτικό αεροδρόμιο» κι από την άλλη «έναν από τους βασικούς διαύλους για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας (…) στους σεισμοπαθείς» στη Συρία.

Εγκλημα «κατά της ανθρωπότητας»

Στην Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του Ιράν Νασέρ Καναάνι κάλεσε τους «υπεύθυνους διεθνείς θεσμούς να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα» σε βάρος των δραστών αυτού του «εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας».

Το 2022, το Ισραήλ εντατικοποίησε τις επιδρομές του εναντίον αεροδρομίων της Συρίας, με σκοπό να παρεμποδίσει τη χρήση αεροπορικών μέσων από το Ιράν για τον ανεφοδιασμό με όπλα και πυρομαχικά δυνάμεών του και συμμάχων του στη συριακή επικράτεια και στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της σιιτικής παράταξης Χεζμπολάχ.

An Israeli airstrike hit the Aleppo airport early Tuesday and again put it out of service, #Syria state media reported.https://t.co/jnk5BGq2Fo — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) March 7, 2023

Αφότου ξέσπασε το 2011 ο πόλεμος στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα, στη συντριπτική πλειονότητά τους από αέρος, εναντίον θέσεων των ένοπλων δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ειδικά της Χεζμπολάχ.

Το εβραϊκό κράτος σπανίως επιβεβαιώνει ή σχολιάζει δημόσια τις επιδρομές που εξαπολύει, διαμηνύει ωστόσο τακτικά πως δεν έχει καμιά πρόθεση να επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει την επιρροή του στη συριακή επικράτεια.

Ο ιδιαίτερα περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, στον οποίο ενεπλάκησαν ξένες δυνάμεις και τζιχαντιστικές οργανώσεις, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους και ξερίζωσε εκατομμύρια άλλους.

Πηγή: ΑΠΕ