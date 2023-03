Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) προκάλεσε ζημιές στον διάδρομο αποπροσγειώσεων και το έθεσε εκτός λειτουργίας, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, σύμφωνα με το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν πάνω από τη Μεσόγειο, δυτικά της παραθαλάσσιας πόλης της Λαττάκειας, περί τις 02:07 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε το SANA.

Aleppo Airport is reported to have been attacked by #Israel. This is the lifeline for victims of the earthquake. #Israel is trying to provoke #Syria to escalate conflict in lockstep with #US triggering #ISIS attacks on civilians. US Israel terrorist settler states. pic.twitter.com/1DRX0RBoKQ

— vanessa beeley (@VanessaBeeley) March 7, 2023