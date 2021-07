Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους στον εναέριο χώρο της επαρχίας του Χαλεπιού (βόρεια) αργά χθες βράδυ, μετέδωσαν το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA και το συριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια ενώ ΜΚΟ ανέφερε ότι η επίθεση είχε στόχο παραστρατιωτικές ομάδες προσκείμενες στο Ιράν.

Χθες Δευτέρα «περί τις 23:27» (τοπική ώρα), «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε επίθεση στο νοτιοανατολικό Χαλέπι, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις στην περιφέρεια Ας Σαφίρα», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο SANA.

Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν και «αναχαίτισαν» τους ισραηλινούς πυραύλους, «καταρρίπτοντας τους περισσότερους», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι οι στρατιωτικές αρχές βρίσκονται ακόμη στη φάση της αποτίμησης των ζημιών.

Breaking: #Israel just launched airstrikes on Aleppo. #Syrian air defense is repelling the attack. pic.twitter.com/FppBHVPWHS

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πύραυλοι έπληξαν θέσεις κοντά στο κέντρο επιστημονικών ερευνών Ας Σαφίρα, κατέστρεψαν βάσεις και αποθήκη όπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν.

Η ΜΚΟ δεν έχει κάνει μέχρι εδώ λόγο για θύματα.

Αφότου ξέσπασε το 2011 η ένοπλη σύρραξη στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και των συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ομάδων και της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

#BREAKING – #Syrian media claims air defenses shot down several #Israeli missiles targeting military positions southeast of #Aleppo.

Israeli media however claims successful airstrikes targeting #IRGC positions in military wing of Aleppo Airport were carried out. pic.twitter.com/9bcK2aPINd

— Al Sura (@AlSuraEnglish) July 19, 2021