Δεκαπεντάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Ammar Awad), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Ο Μουχάμαντ Νιντάλ Σαλίμ, 15 ετών (φωτογραφία, κάτω), σκοτώθηκε από σφαίρες στην πλάτη που βλήθηκαν από δυνάμεις κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) στην κοινότητα Αζούν», στο κεντρικό τμήμα της Δυτικής Οχθης, ανέφερε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Αλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου παιδιού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, κατά την ίδια πηγή. Το υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε τις περιστάσεις.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι μέλη του, που επενέβησαν σ’ αυτή την πόλη διότι εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα εναντίον ισραηλινών αυτοκινήτων που κινούνταν σε δρόμο, άνοιξαν πυρ.



Ο Μουχάμαντ Νιντάλ Σαλίμ, 15 ετών, σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες με «σφαίρες στην πλάτη»

«Υποπτοι πέταξαν κοκτέιλ μολότοφ εναντίον των στρατιωτών μας, που ανταπέδωσαν χρησιμοποιώντας πραγματικά πυρά», ανέφερε το γενικό επιτελείο σε ανακοίνωσή του.

Ο νέος θάνατος σημειώνεται καθώς συνεχίζεται η κλιμάκωση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ειδικά στη Δυτική Οχθη του ποταμού Ιορδάνη, κατεχόμενο έδαφος από τον αραβοϊσραηλινό Πόλεμο των Εξι Ημερών το 1967.

Την Κυριακή, η παλαιστινιακή πόλη Χουάρα έγινε στόχος εφόδου ισραηλινών εποίκων, λίγες ώρες μετά τον θάνατο δυο εποίκων αδελφών, 20 και 22 ετών, από πυρά καθώς κινούνταν με αυτοκίνητο στη βόρεια Δυτική Οχθη.

A heart-breaking video of the parents of Palestinian child Mohammed Nidal Salim, who was murdered by Israeli troops this evening in Qalqilya. pic.twitter.com/Rnx8YRHQzx

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 2, 2023