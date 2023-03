Πύραυλοι έπληξαν σήμερα Παρασκευή λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στόχους σε νοτιοδυτικό τομέα της Δαμασκού, πρωτεύουσας της Συρίας, προκαλώντας ζημιές, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, σύμφωνα με το οποίο επρόκειτο για επίθεση του Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Πρόκειται για το δεύτερο ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή της Δαμασκού πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Στην προηγούμενη επιδρομή, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, τραυματίστηκαν δύο σύροι στρατιώτες.

Σήμερα «στις 00:17 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση εκτοξεύοντας πυραύλους από το κατεχόμενο συριακό (υψίπεδο του) Γκολάν, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο SANA.

