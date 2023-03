Στο Γυμνάσιο ήθελε να γίνει αεροναυπηγός, αργότερα σκεφτόταν να σπουδάσει Φυσική. Τελικά, το ιστορικό δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς της, που αργότερα θα μετονομαζόταν σε AKL Law Firm και η παρότρυνση της αδερφής της ώθησαν την Ελένη Αλεξίου στη Νομική. Η σημερινή της θέση ως Managing Partner της εταιρείας, αλλά και η κατάταξή της στο The Legal 500 Hall of Fame for Real Estate & Construction, όπου περιλαμβάνονται δικηγόροι που λαμβάνουν «συνεχείς επαίνους από τους πελάτες τους για τη διαρκή αριστεία τους» αποδεικνύουν ότι έπραξε σοφά.

Με αφορμή το μεγάλο αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το in ζήτησε από την καταξιωμένη νομικό να μιλήσει για την επιτυχημένη πορεία της στον δύσκολο χώρο της δικηγορίας, να περιγράψει τις προκλήσεις που επιφυλάσσει για μια γυναίκα με φιλοδοξίες και στόχους και να μοιραστεί όσα θα ήθελε να γνωρίζει και η ίδια στην αρχή της καριέρας της.

Η απόφαση

Αν και δεν είχε φανταστεί τον εαυτό της ως δικηγόρο όταν ακόμη πήγαινε στο σχολείο, η κ. Αλεξίου εξηγεί στο in ότι «προφανώς υπήρχε η παράδοση στην οικογένειά μου, με τον προπάππο μου, τον παππού μου και τους γονείς μου δικηγόρους. Το γραφείο Αλεξίου ιδρύθηκε από τον προπάππο μου το 1891. Ήδη, δηλαδή, όταν κλήθηκα να επιλέξω κατεύθυνση στη Β’ Λυκείου το γραφείο έκλεινε 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Βάρυνε και αυτό στην απόφασή μου, κυρίως όμως με επηρέασε πολύ η αδελφή μου, η οποία με “προειδοποίησε” ότι, εάν επέλεγα κάτι τόσο εσωστρεφές όσο οι επιστήμες που αγαπούσα τότε, θα δυσκολευόμουν σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς ήμουν κλειστή και ντροπαλή».

Κάπως έτσι, επέλεξε τη Νομική Αθηνών («και πρόλαβα σπουδαίους καθηγητές», θυμάται) και στη συνέχεια έκανε ένα business μεταπτυχιακό στο Alba, με στόχο «να μπορώ να βοηθήσω περισσότερο στη διαχείριση του – οικογενειακού τότε – γραφείου, που πλέον έχει μετονομαστεί σε AKL Law Firm».

Το μεταπτυχιακό της την ώθησε να ασχοληθεί σε βάθος με το M&A (συγχωνεύσεις και εξαγορές), η αγάπη της όμως για το real estate ήρθε λίγο αργότερα, κάτι που οδήγησε και στην περαιτέρω εξειδίκευσή της στον τομέα. «Δεν σπούδασα τελικά στο Πολυτεχνείο, αλλά είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω καταφέρει να συνεργάζομαι σχεδόν αποκλειστικά με μηχανικούς, να δουλεύω πάνω σε σχέδια και διαγράμματα και να συμμετέχω σε μελέτες πραγματικά τεράστιων έργων, όπως είναι η ανάπλαση του Ελληνικού», παρατηρεί η κ. Αλεξίου. «Κι έτσι μπόρεσα να διατηρήσω και να ενισχύσω, ελπίζω, την ιστορία της οικογένειας, αλλά και να ασχοληθώ με ένα αντικείμενο που με συγκινεί κάθε μέρα και περισσότερο».

Ο δρόμος προς την κορυφή

Αν και όπως τονίζει είχε την τύχη να έχει την υποστήριξη της οικογένειάς της ήδη από τα πρώτα της βήματα, η επαγγελματική διαδρομή της κ. Αλεξίου δεν ήταν απαλλαγμένη από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες γυναίκες στον χώρο εργασίας τους – ιδίως όταν ασκούν ένα επάγγελμα «κύρους». Όπως αναφέρει η ίδια στο in, «δυστυχώς οι γυναίκες [στον κλάδο] αντιμετωπίζονται ακόμη με δυσπιστία, κυρίως στην Ελλάδα. Θυμάμαι ότι για αρκετά χρόνια συμμετείχα σε συναντήσεις και δεν “ακουγόμουν” καν. Άλλοτε απογοητευόμουν, άλλοτε θύμωνα με την αδικία, άλλοτε προσπαθούσα να επιβληθώ, άλλοτε σιωπούσα».

«Τελικά, με την υποστήριξη της AKL, έμαθα να επιμένω σε αυτό που γνωρίζω, να συνεχίζω να προσφέρω αυτά που μπορώ, μέχρι που κάποια στιγμή πράγματι ακούστηκα», συνεχίζει. «Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για τις γυναίκες. Να μας πιστέψουν».

Δεν ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο η AKL συνέβαλε στην εξέλιξή της. «Η εταιρεία ξεκίνησε ως οικογενειακό γραφείο και από εκεί πηγάζουν και οι αρχές, τις οποίες ασπαζόμαστε όλοι και μας κρατούν ενωμένους», σημειώνει. «Στα πρώτα μου χρόνια ως δικηγόρου, διδάχθηκα ότι ενώ πρέπει να προσπαθώ για το καλύτερο, είναι βέβαιο ότι θα κάνω και λάθη. Στη συνέχεια, έμαθα ότι πολύ σπάνια υπάρχει σαφής απάντηση στα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε κι ότι η συζήτηση και η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του γραφείου πολλαπλασιάζει τη γνώση και ενισχύει την αναλυτική σκέψη. Με τους τρόπους αυτούς και πολλούς άλλους η AKL με έμαθε πώς να είμαι αποτελεσματική στη δουλειά μου, πώς να πιστέψω στις ικανότητές μου, πώς να συμπεριφέρομαι σε συναδέλφους. Δεν ξέρω εάν η εξέλιξή μου θα ήταν η ίδια χωρίς όλη αυτή τη στήριξη, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο “τιμόνι” της AKL ήταν οι γονείς μου».

Εργασία και οικογένεια: Μια δύσκολη ισορροπία

Η καταξίωσή της ως μιας από τις καλύτερες δικηγόρους του αντικειμένου της στην Ελλάδα είναι με βεβαιότητα αιτία χαράς και υπερηφάνειας – αλλά και μια έμμεση πρόκληση. Άλλωστε, δεν αρκεί να φτάσεις στην κορυφή. Πρέπει και να καταφέρεις να διατηρηθείς σε αυτή. Σε τι μεταφράζεται αυτό στον δικό της κλάδο και πόσο εύκολο είναι να το πετύχει μια γυναίκα που ταυτόχρονα έχει οικογένεια και προσωπική ζωή;

«Μία δυσκολία κοινή για όλους είναι να παραμένεις ενημερωμένος και να εξελίσσεσαι παράλληλα σε όλους τους τομείς», εξηγεί η κ. Αλεξίου. «Οι managing partners των δικηγορικών εταιρειών πρέπει να παρακολουθούν όλες τις επιστημονικές εξελίξεις, να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην αγορά, αλλά παράλληλα να είναι σε στενή επαφή και με τους συνεργάτες και το προσωπικό. Και, φυσικά, να ενημερώνονται για τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία και να την αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό, αφού πλέον τo AI είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας».

Κι αν στο κομμάτι της δουλειάς οι προϋποθέσεις της επιτυχίας είναι λίγο έως πολύ ξεκάθαρες, δεν ισχύει το ίδιο και για τον σημαντικότερο «στίβο». Εκείνον της οικογένειας και της εξισορρόπησης των δικών της αναγκών με τις επαγγελματικές μας φιλοδοξίες. Ρωτάμε την κ. Αλεξίου αν υπάρχει κάποιο μυστικό που δίνει λύση σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση. «Να κοιμόμαστε λιγότερο!», απαντά με χιούμορ και συμπληρώνει: «Δυστυχώς δεν υπάρχει μυστικό. Όλα χρειάζονται δουλειά και προσπάθεια. Το μόνο που μπορώ να πω, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, είναι να είμαστε παρούσες σε κάθε ρόλο μας.

«Την ώρα που εργαζόμαστε, να δίνουμε το 100% του εαυτού μας χωρίς ενοχές ότι είμαστε μακριά από την οικογένειά μας. Κι όταν είμαστε με την οικογένειά μας, όσο λίγος κι αν είναι ο χρόνος, να είμαστε απολύτως αφοσιωμένες σε αυτήν. Να δίνουμε όλη μας την προσοχή σε αυτούς που αγαπάμε».

Οι αλλαγές που ήρθαν κι εκείνες που περιμένουμε

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την αποφοίτησή της από τη Νομική Αθηνών μέχρι σήμερα, η κ. Αλεξίου έχει δει τον κλάδο να αλλάζει – προς το καλύτερο. «Έχουμε απομακρυνθεί από τον συντηρητισμό περασμένων δεκαετιών», υποστηρίζει. «Στις δικηγορικές εταιρείες θεωρώ ότι υπάρχει πλέον εξίσωση στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, καθώς εκτιμώ ότι το φύλο δεν αποτελεί παράμετρο για τη διαμόρφωση των αποδοχών. Επίσης, υπάρχουν πολλές γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις, ενώ όλο και νεότεροι συνάδελφοι αποκτούν αναγνωρισιμότητα και κατακτούν τη θέση που τους αξίζει.

«Ελπίζω και εύχομαι σταδιακά να δίνεται από όλους μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές ESG, γιατί δυστυχώς λίγοι συνδέουν τα κριτήρια αυτά με την πραγματική αξία της επιχείρησης. Είναι και πρωταρχικός δικός μας στόχος στην AKL να επικεντρωθούμε στο Ανθρώπινο, Φυσικό και Κοινωνικό Κεφάλαιο, αφού αυτή είναι η πραγματική ουσία της προσφοράς μας».

Όσο για τις συμβουλές που θα έδινε σε μια νέα γυναίκα που θέλει να διαγράψει τη δική της πορεία στη δικηγορία; Η κ. Αλεξίου απαντά λιτά, αλλά ουσιαστικά. «Πέρα από τα κλασικά, δηλαδή δουλειά, προσήλωση, επιμονή, υπομονή, θα έδινα δύο συμβουλές: Πρώτον, μπορεί στη διάρκεια της επαγγελματικής μας πορείας να χρειαστεί να δώσουμε λίγο περισσότερο από ό,τι αντέχουμε, μερικές φορές δυστυχώς είναι αναγκαίο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίσουμε και να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό στη φροντίδα του εαυτού μας.

«Δεύτερον, να εντοπίζουμε εγκαίρως αυτά που είναι κρίσιμα σε κάθε περίοδο και να επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα», καταλήγει.

Μάθετε περισσότερα για την AKL.

Ακολουθήστε την Ελένη Αλεξίου στο LinkedIn.