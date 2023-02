Στο δόγμα «νόμος και τάξη» και στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει κατά των συμμοριών μένει πιστός ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, καθώς μετά την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών γι’ αυτόν τον σκοπό, δημιούργησε μία τεράστια «μέγκα φυλακή» (CECOT), τη μεγαλύτερη στην Αμερική με στόχο την καταπολέμηση της αύξησης στον πληθυσμό των κρατουμένων.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με το Al Jazeera βρίσκεται σε απόσταση περίπου 74 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της χώρας Σαν Σαλβαδόρ, περιλαμβάνει οκτώ κτίρια και έχει 32 κελιά και θα κρατούνται σε αυτή περισσότερα από 100 άτομα. Ωστόσο κάθε κελί έχει μόλις δύο νιπτήρες και μία τουαλέτα, ενώ οι φύλακες φοράνε μάσκες για να μην αναγνωρίζονται.

Η φυλακή έχει χωρητικότητα 40.000 άτομα και οι πρώτοι 2.000 κρατούμενοι που κατηγορούνται ως μέλη συμμοριών μετήχθησαν εκεί την Παρασκευή, καθώς άνοιξε τις πόρτες της.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ έκανε ένα πανηγυρικό tweet, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τα ξημερώματα, με μια μόνο επιχείρηση, μεταγάγαμε 2.000 μέλη συμμοριών στο Κέντρο Κράτησης της Τρομοκρατίας (Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT). Αυτό θα είναι το νέο σπίτι τους, όπου δεν θα μπορούν να κάνουν περαιτέρω κακό στον πληθυσμό».

Ο Μπουκέλε, δημοσίευσε και ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι κρατούμενοι πολλοί εκ των οποίων φέρουν τατουάζ, ένδειξη πως ανήκουν στις δύο κυριότερες συμμορίες στη χώρα, τη Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) και τη Μπάριο 18 να τρέχουν προς τα κελιά, έχοντας ξυρισμένα κεφάλια, φορώντας μόνο λευκά σορτς και έχοντας τα χέρια πίσω από το κεφάλι.

Κατόπιν, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, οδηγούνται σε λεωφορεία υπό βαριά οπλισμένη συνοδεία, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων του στρατού, ως τη φυλακή CECOT.

Σε άλλα βίντεο διακρίνονται χιλιάδες κρατούμενοι σε μία ευθεία και πεσμένοι στα γόνατα, έχοντας από πάνω τους δεσμοφύλακες.

El Salvador’s government moved thousands of gang members to a newly opened ‘mega prison,’ the latest step in a nationwide crackdown on gangs pic.twitter.com/2byh80kM8j

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 25, 2023