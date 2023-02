Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μεταβαίνει αυτή την ώρα αεροπορικώς στο Κίεβο, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Η Μελόνι πρόκειται να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Σύμφωνα με την La Repubblica, η κυβέρνηση της Ρώμης προτίθεται να δώσει «πράσινο φως» στην αποστολή πέντε μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, ενώ η Ιταλία θα ήθελε να φιλοξενήσει και την διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, ότι η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, ενώ στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας επικρατούσε έντονη κινητικότητα από το πρωί της Δευτέρας.

Ορισμένοι άφηναν να εννοηθεί ότι μπορεί να υπήρχε επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναμένεται στη Βαρσοβία σήμερα.

Speculations about the visit of some highest-ranking Western official to Kyiv today as roads in the centre of Ukrainian capital are closed to traffic and Ukrainian foreign minister cancels his trip to Brussels this morning. The US president Biden expected in Warsaw today 🤔

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 20, 2023