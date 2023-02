Ο Μουσταφά Αβτζί ήταν από τους τυχερούς που επιβίωσαν μέσα στα ερείπια που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στην Τουρκία. Ο ίδιος έμεινε για 11 ημέρες κάτω από τα χαλάσματα, άντεξε μέχρι να τον ανασύρουν οι διασώστες και τώρα μπορεί να απολαύσει τον ερχομό της νεογέννητης κόρης του.

Ο 33χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει. Άλλωστε, δίπλα του, σε νοσοκομείο της Μερσίνης όπου νοσηλεύεται, έχει τις «γυναίκες της ζωής του», τη σύζυγό του Μπιλγκέ και τη νεογέννητη κόρη του Αλμιλέ, μόλις 12 ημερών, σύμφωνα με το Anadolu.

Ο Μουσταφά είχε γίνει γνωστός στην Τουρκία αφού φίλησε το χέρι του διασώστη του, ενώ είχε μιλήσει με συγγενή του στο τηλέφωνο, ρωτώντας με αγωνία για τους δικούς του ανθρώπους.

«Φαχρί, πώς είσαι; Πώς είσαι αδερφέ μου;» ρωτούσε ο 33χρονος. «Είμαι καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Θα με κατευθύνουν όπου είναι καλύτερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα», λέει ο Αβτζί στον άντρα, ο οποίος έκλαιγε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου.

«Τι κάνουν οι γονείς μου; Έχουν σωθεί όλοι;», ρώτησε ο Aβτζί. «Είναι όλοι καλά. Σε περιμένουν», απάντησε ο συγγενής, καθώς ο Aβτζί φιλούσε το χέρι του διασώστη που κρατούσε το τηλέφωνο, ευχαριστώντας τον. «Είθε ο Θεός να σε έχει χίλιες φορές καλά, αδελφέ! Είθε ο Θεός να σε βοηθάει πάντα όταν έχει ανάγκη!», του έλεγε ο Μουσταφά.

Mustafa Avci, 33 & Mehmet Ali Sakiroglu, 26 were rescued after 261 hrs trapped under rubble of a health center in Antakya. Video captures moment Avci learns his family made it— he was reunited with his wife & 12-day-old daughter born day of the Earthquake. pic.twitter.com/1tfvjcp49R

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) February 17, 2023