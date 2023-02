Λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρή. Το αγωνιώδες τηλεφώνημα της Emma Pattison στην αδερφή της Deborah Kirk και τον σύζυγό της ώθησε τους συγγενείς της να τρέξουν κοντά της. Δεν πρόλαβαν. Ανακάλυψαν το πτώμα της Emma, του συζύγου της George και της 7χρονης κορούλας τους Lettie.

Ήταν ο 39χρονος σύζυγός της που πυροβόλησε την Emma Pattison και την 7χρονη κορούλα τους. Μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η διευθύντρια του Epsom College είχε καλέσει την αδερφή της λίγα λεπτά νωρίτερα.

Δεν θα προλάβαιναν οι δικοί της άνθρωποι. Όταν έφτασαν στο σχολείο τα ξημερώματα της Κυριακής εντόπισαν τα πτώματά τους. Η Emma Pattison ήταν η πρώτη γυναίκα επικεφαλής στο Epsom College.

«Η τελευταία φορά που μίλησα μαζί της ήταν λίγο πριν πάρει τη δουλειά στο Epson College. Μου το είπε ότι μόλις είχε πάρει τη δουλειά. Θα γινόταν διευθύντρια σε αυτό το μεγάλο, διάσημο σχολείο. Δεν είχα δει ούτε την ίδια, ούτε την κορούλα της από εκείνη την ημέρα», σημείωσε γείτονας της οικογένειας.

Χαρακτηρίζοντας φρικτό αυτό που συνέβη, ανέφερε πως ποτέ δεν είχε ακούσε το ζευγάρι να μαλώνει. «Φαίνονταν να τα έχουν όλα. Ένα ωραίο σπίτι, καλές δουλειές και πολλά χρήματα», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η μοναδική φορά που το ζευγάρι είχε απασχολήσει τις αρχές ήταν το 2016. Ήταν ο George που είχε καλέσει την αστυνομία. Κατηγόρησε τη σύζυγό του πως τον χαστούκισε στη διάρκεια ενός οικογενειακού καβγά.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, είχε ήδη μετανιώσει την κλήση του. Υποβάθμισε το θέμα ως κάτι ασήμαντο. Δεν είχε συνειδητοποιήσει τι θα ακολουθούσε.

Please stop posting pics of Emma and Lettie Pattison in the arms of their murderer. When women are murdered, the men responsible should never share the same limelight as them. What happened at Epsom College is not an «isolated incident.» It is indicative of something much bigger. pic.twitter.com/KLYGHgx6cg

Οι αστυνομικοί στο Surrey προσπαθούν πλέον να συνθέσουν τα στοιχεία. Να συνειδητοποιήσουν τι μεσολάβησε. Θέλουν να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Head teacher of Epsom College Emma Pattison was shot dead by her husband, before he killed their 7 yr old daughter Lettie & took his own life with the same gun

We tried to avoid speculating but this is exactly what we expected

A domestic abuser with a gun https://t.co/TKePSOoyRZ

— nazir afzal (@nazirafzal) February 7, 2023