Ο Γκρέκο Εντγκάρντο είναι ένας καταδικασμένος δολοφόνος της ιταλικής μαφίας που καταζητείτο από το 2006 και συνελήφθη στη Γαλλία όπου εργαζόταν ως σεφ πίτσας για τουλάχιστον τρία χρόνια, στην πόλη Σεντ Ετιέν.

Η σύλληψη του Εντγκάρντο είναι η δεύτερη υψηλού προφίλ σύλληψη μαφιόζου από τις ιταλικές αρχές μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά από αυτήν του Ματέο Μεσίνα που διέφευγε για 30 χρόνια και συνελήφθη κατά την επίσκεψή του σε κλινική στη Σικελία.

Ο Εντγκάρντο ήταν μέλος της μαφίας του οργανωμένου εγκλήματος ‘Ndrangheta που κατάγεται από την περιοχή της Καλαβρίας στο βαθύ νότο της Ιταλίας. Η ‘Ndrangheta είναι σήμερα η ισχυρότερη μαφία στην Ιταλία και τα πλοκάμια της εκτείνονται σε όλη την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

Ο ίδιος καταζητείτο για τη δολοφονία δύο αδελφών κατά τη διάρκεια ενός πολέμου μεταξύ δύο συμμοριών στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα αδέλφια ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου σε ένα ιχθυοπωλείο στη μικρή πόλη Κοσέντζα τον Ιανουάριο του 1991. Τα πτώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ και πιστεύεται ότι διαλύθηκαν σε οξύ.

Όταν ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση εξέδωσε ένταλμα σύλληψης το 2006, ο Εντγκάρντο τράπηκε σε φυγή. Οχτώ χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε στην γαλλική πόλη Σεντ Ετιέν όπου και έπιασε δουλειά ως πιτσαδόρος σε ιταλικό εστιατόριο.

Ο Εντγκάρντο απέκτησε νέα ταυτότητα με το όνομα Πάολο Ντιμίτριο. Μέχρι τότε του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης πίσω στην Ιταλία και ήταν αντικείμενο ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Αλλά τον Ιούλιο του 2021 ήταν αρκετά σίγουρος για το νέο του ψευδώνυμο, ώστε εμφανίστηκε σε αφιέρωμα τοπικής εφημερίδας, καυχιόμενος για τις τοπικές και σπιτικές συνταγές του εστιατορίου του, όπως ραβιόλια, ριζότο και ταλιατέλες.

Ωστόσο, εξακολουθούσε να καταδιώκεται από τον κορυφαίο εισαγγελέα κατά της μαφίας της Ιταλίας, τον Nicola Gratteri, ο οποίος έχει περάσει δεκαετίες για να αντιμετωπίσει την άνοδο της ‘Ndrangheta.

Σε ανακοίνωσή της, η στρατιωτική αστυνομία Carabinieri της Ιταλίας ανέφερε ότι από το 2019, οι ερευνητές εντόπισαν το δίκτυο υποστήριξης του Γκρέκο, το οποίο τελικά τους οδήγησε πέρα από τις Άλπεις στο Σεντ Ετιέν.

Η Ιντερπόλ δήλωσε ότι η επιχείρησή της κατά της ‘Ndrangheta ενεπλάκη επίσης, με τις γαλλικές αρχές να παρακολουθούν την τοποθεσία του Γκρέκο. Στη συνέχεια, η ιταλική αστυνομία επιβεβαίωσε την ταυτότητά του και προχώρησε στη σύλληψή του.

🚨 ARRESTED: Edgardo Greco had been on the run for 16 years.

He is wanted to serve a life sentence for a double murder & accused of attempted murder, all part of a mafia war that marked Italy in the early 90s.

Here’s how I-CAN supported the operation👇https://t.co/iqvAiLpwbQ

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) February 2, 2023