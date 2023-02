Ένας παλιός πύραυλος και ένας ανενεργός στρατιωτικός δορυφόρος που παραμένουν σε τροχιά από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης παραλίγο να συγκρουστούν και να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο σύννεφο από χιλιάδες συντρίμμια.

Σύμφωνα με τη LeoLabs, εταιρεία που παρακολουθεί διαστημικά σκουπίδια με διάμετρο άνω των 10 εκατοστών, το ανησυχητικό περιστατικό συνέβη την Παρασκευή καθώς τα αντικείμενα κινούνταν με ταχύτητα σε ύψος 984 χιλιομέτρων.

Τα διαστημικά σκουπίδια μπορεί να πλησίασαν σε απόσταση μόλις 6 μέτρων, εκτιμά η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται δύο ισχυρά ραντάρ στην Αμερική και ένα στη Νέα Ζηλανδία.

Too close for comfort… 😳

Two large, defunct objects in #LEO narrowly missed each other this morning — an SL-8 rocket body (16511) and Cosmos 2361 (25590) passed by one another at an altitude of 984km. 🚀⚠️ #SpaceDebris pic.twitter.com/pF9o6BuZ5Q

— LeoLabs (@LeoLabs_Space) January 27, 2023