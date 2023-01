Να απαντήσουν στο αινιγματικό tweet του Έλον Μασκ στα ελληνικά έσπευσαν χιλιάδες χρήστες του Twitter.

Τι ήταν τελικά το «Ω» που δημοσίευσε ο εκατομμυριούχος αφήνοντας τους ακόλουθούς του να βασανίζονται;

Οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης δεν σταμάτησαν τις μαντεψιές. Κάποιοι είπαν ότι προσπαθεί για ακόμα μια φορά να δείξει ότι είναι το Άλφα και το Ωμέγα, άλλοι είπαν ότι αναφέρεται στη γνωστή μάρκα ρολογιών.

Τελικά πέρασαν ώρες για να εξηγήσει ο Έλον Μασκ ότι το Ω είναι το μήνυμα για την «αντίσταση στο ρεύμα» καθώς το συγκεκριμένο γράμμα είναι το σύμβολο για την μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο Διεθνές σύστημα μονάδων (Ωμ). Υπήρξαν τελικά και κάποιοι που μάντεψαν σωστά.

Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού είναι η δυσκολία που παρουσιάζεται στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου ενός αγωγού. Στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) η μονάδα ηλεκτρικής αντίστασης μετριέται σε Ωμ (και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα Ω), ενώ η ηλεκτρική αγωγιμότητας μετριέται σε μονάδα siemens (S).

For all the uncool people who don’t know what Ω means – This is the last letter of the modern Greek alphabet. The upper case letter omega (Ω) is used as the mathematical notation or symbol for the last place in a set or group of items.

